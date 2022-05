Jorge Salvador, obligado a pedir perdón a Pablo Motos por la broma que se le fue de las manos: "Me amenazaste"

Este lunes,Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'El Hormiguero'.A diferencia de otros comunicadores, el presentador de Atresmedia no se fue de puente y cumplió al frente del espacio junto a Trancas y Barrancas.

Esta vez, Motos recibió a María León y Salva Reina como invitados, quienes asistieron al plató para presentar la película 'El universo de Oliver', que se estrenó en las salas de cine el pasado viernes, 12 de mayo. El film gira en torno a la década de los 80, concretamente en el contexto del paso del Cometa Halley. La historia es protagonizada por el pequeño Oliver, quien busca en las estrellas la solución a sus problemas sobrevenidos por la mudanza de su familia a un nuevo barrio.

"Es una película bastante completa, porque aparentemente parece que es una película que se queda en una fantasía, que puede incluso parecer infantil, y en absoluto es así. Es un viaje bastante importante donde se tocan muchos temas y que habla de una época muy concreta y muy potente como son los 80", contaba María León. A mí me ha marcado muchísima gente, pero yo recuerdo al 'sheriff', que era un vagabundo esquizofrénico que me contaba muchas historias y muchas anécdotas que ahora de mayor recuerdo y digo 'el 'sheriff' parecía que estaba loco pero no estaba tan loco'", contaba la actriz cuando el presentador le preguntó por si alguien les marcó cuando eran pequeños.

Tras una divertida entrevista, el comunicador tuvo que despedir a los invitados para continuar con el programa. Para ello, dio paso a la sección de Jorge Salvador, donde el productor sigue hurgando en el pasado de 'El Hormiguero' para encontrar "los fragmentos del programa que Pablo Motos querría olvidar". Esta vez, Salvador reveló que la semana pasada gastó una broma pesada a Motos que "se le fue de las manos", por lo que quiso disculparse con él.





"Te pido disculpas"



"Vengo a pedirte perdón. Te pido disculpas", decía Salvador nada más ocupar su silla. "Ya era hora. Llevo mucho tiempo enfadado contigo", decía el presentador muy irónico. "Porque, el otro día, quisimos hacerte una broma y se nos fue un poco de la manos", reconocía el productor, mientras al presentador asentía. "Cuando damos 'la tarjeta Hormiguero' y dicen bien la frase, hay gente de atrezzo con unos tubos que sueltan confeti", comienza explicando Salvador.

"Nos pareció que se podía mejorar. De hecho, en 'El Desafío' tenemos un cañón porque el plató es mucho más grande que este, por lo que el cañón que tira confeti es mejor que el que tenemos aquí. Entonces, pensamos en traer el cañón de 'El Desafío' para gastarle la broma a Pablo", señalaba la broma. "La verdad es que no nos lo esperábamos y tuve que parar el cañón a la mitad porque notaba que había gente ahogándose", reconocía Salvador.

"He de decir que luego tuve la suerte de que tú me amenazaste con pegarme la bronca en directo, pero ibas tan pillado que no te dio tiempo. Se te fue el programa de las manos y me libré de la bronca", agradecía el productor. A raíz de esto, Salvador quiso tomárselo a risa y puso las repeticiones del susto que Motos se dio en directo por culpa del 'cañonazo'. "Veo una persona un poco cobarde", añadía el colaborador al ver cómo el presentador intentaba protegerse del confeti. "Porque sabe lo que me pasa... Que me lo como. Me he atragantado varias veces en el programa", confesaba Motos, dejando claro el motivo por el que intenta evitar el confeti.