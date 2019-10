Jorge Javier Vázquez 'tumba' a Christian Gálvez y entierra 'Pasapalabra'

Jorge Javier Vázquez ha dejado 'fuera de combate' a Pasapalabra en el primer día en el que el concurso ha desaparecido de la parrilla de Telecinco tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía su emisión. El concurso presentado por Christian Gálvez ha sido sustituido en la programación de la cadena por 'Sálvame Banana' y los resultados convierten a Jorge Javier en el ganador del combate por K.O.

'Sálvame Banana' ha mejorado los datos de su predecesor en la programación por dos décimas. El último programa de Pasapalabra alcanzó una cuota de pantalla del 18,8%, mientras que el debut de Jorge Javier en esa franja alcanzó el 19%.

Eso sí, en términos absolutos, Pasapalabra logró 2.196.000 espectadores, mientras que Sálvame alcanzó 2.138.000 televidentes. Es decir, que 58.000 personas menos vieron el nuevo espacio de Telecinco.

Christian Gálvez confesaba en una entrevista concedida a 'Okdiario' que no era consciente de que se iba a cancelar Pasapalabra: "Yo no sabía nada, me acabo de enterar ahora mismo con tu llamada. Me acabo de quedar un poco así. Sorprendido no estoy, porque sabía que tarde o temprano la sentencia tenía que salir. Hay que esperar a ver cómo reacciona tanto la cadena como la productora".

La producción no se ha detenido a pesar de la sentencia, según confirmaba el presentador de 'Pasapalabra': "A mí hasta ahora no me han avisado de nada. Yo sigo grabando programas y además tengo un calendario bastante avanzado de grabaciones"

"No creo que lo quiten, pienso que todo se va a solucionar muy pronto. Yo eso es lo que espero. Nosotros seguimos grabando y hay normalidad absoluta en el programa. Imagino que Telecinco ya estará en conversaciones con la productora, así que de momento no me preocupa nada de lo que está pasando. No quiero hacer declaraciones sobre este tema y prefiero esperar a ver qué pasa al final. No estoy alarmado", ha expresado.