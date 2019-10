Christian Gálvez da su versión de lo ocurrido tras la cancelación de 'Pasapalabra'

Ha corrido como la pólvora la noticia de que el concurso estrella de Mediaset, 'Pasapalabra', tendrá que ser paralizado por su similitud con el formato británico 'The Alphabet Game', de la BBC.

Según la sentencia notificada este martes por el Tribunal Supremo, se ratifica el fallo del Juzgado de lo Mercantil de febrero de 2014, que condenaba a Telecinco a "cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma de explotación, por sí o a través de terceros, del programa 'Pasapalabra'". También prohibe la emisión de "cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa 'Pasapalabra' y que contenga esa denominación".

Christian Gálvez ha confesado en una entrevista concedida a 'Okdiario' que no era consciente de la difícil noticia: "Yo no sabía nada, me acabo de enterar ahora mismo con tu llamada. Me acabo de quedar un poco así. Sorprendido no estoy, porque sabía que tarde o temprano la sentencia tenía que salir. Hay que esperar a ver cómo reacciona tanto la cadena como la productora".

"Yo sigo grabando programas"

La producción no se ha detenido a pesar de la sentencia, según ha confirmado el presentador de 'Pasapalabra': "A mí hasta ahora no me han avisado de nada. Yo sigo grabando programas y además tengo un calendario bastante avanzado de grabaciones"

"No creo que lo quiten, pienso que todo se va a solucionar muy pronto. Yo eso es lo que espero. Nosotros seguimos grabando y hay normalidad absoluta en el programa. Imagino que Telecinco ya estará en conversaciones con la productora, así que de momento no me preocupa nada de lo que está pasando. No quiero hacer declaraciones sobre este tema y prefiero esperar a ver qué pasa al final. No estoy alarmado", ha expresado.

Desde luego a Gálvez no le faltarán las ofertas de empleo, porque durante su carrera profesional ha sido presentador, actor, doblador y escritor: "Tengo mil proyectos, muchos, y si eso ocurriese pues nada, a seguir trabajando". Mediaset también se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales: "En relación a las informaciones sobre 'Pasapalabra', vamos a esperar a recibir la sentencia".