Jorge Javier Vázquez revoluciona Telecinco con una propuesta que puede cambiar su imagen: "Me encantaría"

Jorge Javier Vázquez aparecía por sorpresa el pasado viernes en Telecinco para conceder una entrevista al 'Deluxe', en la que analizó con todo detalle la situación actual que vive 'Sálvame' y también algunos de sus rostros más conocidos como Carlota Corredera o Kiko Matamoros.

En otro orden de cosas, uno de los asuntos que acaparó más parte de la entrevista fue su recuerdo hacia Mila Ximénez, la histórica colaboradora de Telecinco que perdía la vida hace unos meses tras luchar contra un cáncer.

En este sentido, Jorge Javier Vázquez explicó que el recuerdo de su compañero y amiga sigue estando presente, y por ello este verano ha sido diferente. También, el reconocido presentador se ha mostrado muy crítico con el tratamiento que desde 'Sálvame' se ha dado al fallecimiento de una de las colaboradoras más conocidas del programa.









Por último, el presentador se ha querido poner delante de las cámaras para hacer una petición directa a la cúpula de Telecinco que tiene que ver con su propia imagen en uno de los lugares más queridos y también importantes de la cadena privada.

La petición de Jorge Javier Vázquez a Telecinco

Tras pasar un verano de reflexión y de aceptación, Jorge Javier Vázquez ha llegado con una petición muy clara a Telecinco. Un requerimiento a la dirección de la casa para que Mila Ximénez, que estará siempre presente en la memoria y los corazones de todos sus compañeros, lo esté también en los pasillos de la cadena de Mediaset España. "Pues mira, quiero hacer una petición que la venía pensando. Creo que Mila merece una foto en el pasillo, y lo que me gustaría pedir es que la fotografía mía que tienen puesta, que tiene muchos años, que la cambien y pongan una foto mía con ella. Me encantaría", ha explicado Jorge Javier, mientras recibía la aprobación de todos sus compañeros.

Jorge Javier Vázquez confiesa sentir un vacío en su interior que nadie podrá llenar ya ?? #jorgesinfiltrohttps://t.co/umJbUHW5Y8 — Deluxe (@DeluxeSabado) September 4, 2021

Además, el presentador de ‘Sálvame’ ha realizado una pequeña autocrítica sobre cómo afrontaron el fallecimiento de Mila en el programa. Un planteamiento que se realizó tratando siempre de respetar a la familia y de que la audiencia tuviese muy claro que no iban a tratar de utilizar su muerte para ningún beneficio. "He estado pensando mucho sobre esto. Mila se fue un miércoles e hicimos el programa especial y al día siguiente el homenaje. Yo ese miércoles le dije a Alberto, el director: '¿No vamos a estar mucho tiempo con esto, no?'. Y lo que hicimos fue muy duro… Porque dejar de hablar de un día para otro de alguien tan cercano. Si hubiese sido otra persona tan relevante como Mila hubiésemos estado hablando semanas. Pero en ese momento decidimos cortar y respetar a la familia de Mila y que la gente no pensase que queríamos hacer audiencia”, ha detallado Jorge.