Jorge Javier Vázquez 'estalla' y señala a Belén Esteban: "¿Tú te has vacunado? Hay gente que dice que sí"

Jorge Javier Vázquez ha llegado a 'Sálvame Diario' esta tarde con ganas de molestar a Belén Esteban y lo cierto es que ha conseguido el efecto contrario. Vázquez ha dejado a la colaboradora visiblemente sorprendida, al igual que a toda la audiencia. El presentador le preguntaba a la princesa algo inaudito, si se había vacunado contra la Covid.

El presentador de televisión ha asegurado que ha escuchado rumores que afirman que se ha vacunado contra el virus antes que nadie. Algo que no ha sentado nada bien a la ex del diestro.

La Esteban, que no está teniendo una semana buena con la polémica que se ha originado contra María José Campanario, le ha mirado y le ha contestado: "¿Yo? Yo no me he vacunado". El presentador ha seguido argumentando que había escuchado de bastante personas el rumor y ha aprovechado para preguntarle cómo demostraría que no se ha vacunado si algún político le denuncia, a lo que la colaboradora le ha dicho: "Lo tendrá que demostrar la persona que denuncia".

Nada más lejos de la realidad, Jorge Javier Vázquez ha asegurado que era una simple broma y Belén Esteban ha explicado que no está en lo cierto mirando a cámara: "Yo juro que no me he vacunado, estoy esperando que me llamen para hacerlo, al que han vacunado ha sido a mi marido porque es sanitario pero yo os juro que no". Con esto nos deja claro que la única persona que se ha sometido a la vacuna es Miguel debido al trabajo que tiene.

Jorge Javier Vázquez, ante el juez: la causa por la que el presentador tendrá que declarar en un juzgado

El próximo reto al que tendrá que enfrentarse Jorge Javier es acudir a declarar delante de un juez. En concreto lo hará como persona estafada por Paco Sanz, el conocido como "el hombre de los 2.000 tumores".

La vista ha arrancado este lunes y ya ha habido un pacto entre la acusación y la Fiscalía para condenarle a una pena de dos años. Sin embargo, el caso va a ir a juicio donde se decidirá la responsabilidad civil de los procesados, tanto de Paco como de la pareja del supuesto delincuente durante estos años.

Jorge Javier acude a esta cita por las donaciones que le hizo al que ahora se sienta en el banquillo de los acusados. Sin embargo, no va a ser la única persona conocida que vaya a acudir a los juzgados​.