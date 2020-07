Jorge Javier habla alto y claro sobre el futuro de Belén Esteban

Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio sobre el enfrentamiento que mantiene con Belén Esteban desde hace unas semanas, cuando el presentador abandonó el plató de Sálvame en pleno programa. Belén Esteban estaba realizando una serie de críticas a la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno que a Jorge Javier no gustaron lo más mínimo.

El momento final del discurso de Belén Esteban. Jorge Javier noqueado. pic.twitter.com/O4q2OnfoOi — Alfonso Frías (@alfonfrias) June 20, 2020

En su discurso, Belén aseguraba que "el Gobierno no ha estado a la altura", en particular por la "falta de medios" con que el personal sanitario ha afrontado la crisis. “Mi marido y otros sanitarios se han tenido que pagar de su bolsillo la prueba [del coronavirus]. Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPI’s”, señalaba Esteban. “Una amiga mía sanitaria se tuvo que romper su bata para que le dieran otra”, sentenciaba.

Jorge Javier se sincera sobre su distanciamiento de Belén Esteban

En su artículo semanal en la revista Lecturas, Jorge Javier se ha sincerado sobre su relación con Belén y lo sucedido en aquella jornada fatídica para ambos.

Jorge Javier ha asegurado que en este tipo de situaciones lo ideal es "dejar que las cosas se enfríen". "Cualquier comentario, cualquier frase, cualquier mensaje puede desestabilizarte. En esos casos, lo mejor es aislarte", afirma Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier opina que la dimensión del enfrentamiento con Belén Esteban se vio amplificada por la delicada situación política y social que vive España, que hace que las emociones estén a flor de piel.

Una "anécdota" que no afectará a su relación

El propio Jorge Javier asegura que el enfrentamiento con Belén quedará como "una anécdota más en la historia de la relación" de amistad que une a Vázquez y Esteban desde hace 20 años:

"Lo del sábado quedará como una pelea más. Belén me reprochará no haberle pedido perdón y me llamará “cabronazo” cada vez que se acuerde del incidente. Yo le contestaré que “amar es no tener que decir nunca lo siento” y ella se cabreará todavía más porque es muy cumplida".