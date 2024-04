¿Qué hay detrás de 'WayUpp', una de las aplicaciones más descargadas en España?: "Es un altavoz"

Hoy en los micrófonos de Mediodía COPE ha pasado Quique Mira el creador de AUTE, un grupo de jóvenes que como ellos mismos dicen están insatisfechos con lo que el mundo les propone y que pretenden compartir el mensaje de Jesucristo a más jóvenes como ellos.

Como ha explicado Quique, pretenden ser un puente universal entre el joven y la Iglesia. Nace hace tres años con el deseo de compartir el mensaje de Cristo a los más jóvenes de una forma atractiva. Quieren anunciar que Cristo es la vida y que el lugar para conocerle es la Iglesia. “Conectamos al joven alejado con la Iglesia” señala Quique Mira.

En Aute generan mucho contenido en redes sociales y también tienen una marca de ropa para compartir el mensaje de Cristo pero había muchos jóvenes que no les bastaba con ver un vídeo o comprar una sudadera querían vivir la fe en su día a día. Por ello ahora han dado un paso más. Han creado una aplicación llamada WayUpp.

Quique Mira indica que pretender ser la “respuesta al grito de joven que quiere volver a la fe”. Pretenden ser un “altavoz” de todas las realidades que tiene la Iglesia. Es una aplicación en la que se digitaliza la vida de la Iglesia.

¿Cómo funciona WayUpp?

Puede descargarse de manera gratuita en todos los dispositivos. Al entrar en ella aparecen tres opciones: parroquias, movimientos y retiros. Si pinchas por ejemplo en parroquias se despliega un mapa de España en el que aparecen señaladas todas las iglesias del país donde jóvenes se reúnen para vivir la fe.

Por ejemplo si hacemos zoom en la provincia de Valladolid, encontramos la parroquia de Santiago el Real en Medina del Campo. En la aplicación te aparece todas las actividades que hacen en ese templo los jóvenes o por ejemplo un teléfono de contacto. O por ejemplo si nos vamos a Cartagena, encontramos la parroquia de San Fulgencio. Allí puedes por ejemplo contactar con los jóvenes que se reunen cada sábado para rezar y compartir un rato juntos.

En tan solo 24 horas esta aplicación está en el top 3 de descargas de España. Y han avanzado que el año que viene estará también disponible en toda la Unión Europea, en México y en Argentina.

"Bichos raros"

Quique Mira también ha contado en Mediodía COPE que para vivir su fe, hacerlo dentro de una comunidad es fundamental, imprescindible. “A veces somos como los bichos raros pero quien se encuentra con Cristo que es una joya tiene que compartirlo. Una comunidad es un oxigeno” señala.

Él se convirtió a los 19 años y sus amigos le decían que la Iglesia le estaba “comiendo la cabeza”. Ahora reconoce que su encuentro de vida con Cristo es transformador y que le ha llevado a una vida nueva.

En Aute dan a conocer a Dios por medio de las redes sociales. Pilar García Muñiz le ha preguntado a Quique Mira cómo lo hacen si realmente se trata de un mensaje muy profundo. Ellos explican que con mucho discernimiento y oración y subrayan que quieren hacerlo con un lenguaje joven, con herramientas del mundo actual.

Un cambio en la vida de Marcos

En Mediodía COPE también hemos conocido la historia de Marcos Martínez un chico que llevaba una vida sin preocupaciones. Él tiene 25 años y hasta hace muy poco, lo único que le interesaba era salir de fiesta, beber alcohol sin parar y también probar otras drogas. Sin embargo, empezó a tener problemas en casa, sobre todo con sus padres. Discutía con ellos a diario y además en clase, no aprobaba ni una sola asignatura.

Marcos comenzó a hacerse muchas preguntas. Eran inquietudes que nunca había tenido. Por ejemplo se planteó cual era el sentido de la vida, del amor o de la amistad verdadera. Experimentó un gran vacío. Una sensación de no estar satisfecho. Un día sintió un impulso en su corazón que no entiende. Entró en una Iglesia y pidió algo a alguien que no conocía pero del que había oído hablar. Le dijo a Dios que le echara un cable.

Después a Marcos lo invitaron a hacer el Camino de Santiago y allí se encontró con Jesús y su vida cambió. Descubrió que sobre todo quería llevar una vida más auténtica, alejada de la falsa felicidad que encontró en la sociedad o en las redes sociales.

Marcos conoció este proyecto llamado AUTE. Un grupo de jóvenes que como ellos mismos dicen están insatisfechos con lo que el mundo les propone.