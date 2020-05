Indignación con Sálvame por esta 'multitudinaria' sesión de gimnasia en directo con Jorge Javier Vázquez

El programa de Telecinco, 'Sálvame' ha vuelto a estar en el punto de mira de las rede sociales por una de sus secciones del pasado miércoles. El programa de Mediaset presentado por Jorge Javier Vázquez ha sido muy criticado por esta escena protagonizada por sus colaboradores en pleno estado de alarma por la crisis del coronavirus que desde hace más de un mes está afectando de lleno a toda España.

La sección de 'Sálvame' que ha despertado la polémica en redes sociales

Se trataba de una sección en la que todos los colaboradores y el propio presentador, Jorge Javier Vázquez, se colocaban en el centro del plató para seguir una curiosa clase de gimnasia dirigida por Anabel Pantoja desde su casa en Canarias. De forma organizada y con looks típicos de un gimnasio, el presentador y todos los colaboradores se pusieron a bailar con muy poca separación entre ellos y al ritmo de las pautas marcadas por la sobrina de Isabel Pantoja, una conducta que se ha llevado las críticas de muchos usuarios en redes sociales.

10 personas en el plató de Sálvame haciendo esto pero hay gente que no puede ir al funeral de su abuelo. pic.twitter.com/qQgLxq22e5 — Ivaningrado (@Ivaningrado) April 30, 2020

Anabel Pantoja se encuentra confinada en su casa de Canarias junto a su pareja, 'su negro', como le llama ella. Otros colaboradores también están en casa, como Belén Esteban, que ha dejado de asistir al plató de Telecinco para hacer el confinamiento en su casa junto a su hija, Andrea Janeiro, y su pareja Miguel, pero interviene algunos días en 'Sálvame Tomate' para hacer sus curiosas recetas. También están cumpliendo el confinamiento en sus respectivos hogares dos de los colaboradores más conocidos y veteranos del progama, Kiko Hernández y Mila Ximénez, que en más de una ocasión han resaltado lo que echan de menos volver a su rutina en el plató junto a otros compañeros como Lydia Lozano o María Patiño.

'Sálvame', un programa marcado día a día por el 'confinamiento'

El confinamiento está presente en el día a día del programa de Telecinco. Desde que comenzara esta crisis sanitaria, muchos de sus colaboradores, como Belén Esteban o Kiko Hernández, se han tenido que quedar en sus casas para cumplir con el confinamiento establecido por el Gobierno de España. Otros, como Kiko Matamoros o el propio Jorge Javier Vázquez, han estado presentes todos los días de la semana en el plató de Mediaset para cubrir y analizar los asuntos más importantes de la actualidad social de nuestro país.

Jorge Javier muestra su enfado con la clase política en 'Sálvame'Mediaset España

Pero esta escena, todos haciendo ejercicio con muy poca separación, ha provocado que muchos usuarios expliquen en redes sociales que no entienden porque se permiten este tipo de conductas dentro de un plató de televisión aunque tengan el permiso para poder asistir a su puesto de trabajo.

En este sentido, otra de las escenas de esta semana que ha provocado cierto revuelo en el programa de Telecinco se produjo el pasado jueves mientras que dos peluqueros arreglaban el pelo a Lydia Lozano en pleno directo y con poco margen de separación entre ellos. Otra escena que no se ha escapado al ojo crítico de las redes sociales.

Las polémicas palabras de Jorge Javier Vázquez sobre la ideología política

No es la primera vez que 'Sálvame' en los últimos días que es protagonista de muchos comentarios en las redes sociales. Las informaciones que han aparecido sobre Marta López y Alfonso Merlos han provocado cierto aroma de crispación entre algunos de los colaboradores del programa, destacando por encima de todo el tenso rifirrafe entre Jorge Javier Vázquez y Antonio Montero a raíz de sus posturas respecto a estas informaciones. El reconocido presentador no soportó que Antonio Montero hablara de una posible persecución ideológica contra Alfonso Merlos a raíz de esta información.

Jorge Javier Vázquez le quito el turno de palabra y relató lo siguiente: "Estoy hasta las narices de que se haga mal y salgáis y digáis 'este más'. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Le ha puesto él a la tía? ¿O Irene Montero? ¿Y el chalet de Galapagar? No te voy a dejar hablar más para decir tonterías. Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Declaración de principios, esto es este programa". Terminó el presentador de Telecinco dejando uno de los momentos más polémicos de la historia del programa.