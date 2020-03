El inesperado aviso de un médico a Jorge Javier Vázquez por el coronavirus

"Sálvame", que se emite de lunes a viernes en Telecinco por la tarde, está dedicando estos días muchas horas de su programa a la emergencia sanitaria fruto de la propagación del coronavirus en España. El espacio que presenta Jorge Javier Vázquez pide a su audiencia que se quede en casa siguiendo las órdenes del Gobierno bajo el estado de alerta decretado en todo el país. Además, "Sálvame" da recomendaciones para evitar el contagio y ha hablado con distintos expertos sobre la enfermedad.

El magacine contó este miércoles con la presencia de un médico que explicó qué parte de la población española se encuentra dentro del grupo de riesgo. El doctor recordó que los ancianos y aquellos que presenten patologías previas pertenecen al grupo de riesgo. De las palabras del doctor, Jorge Javier Vázquez dedujo por sorpresa que él también forma parte de ese grupo de riesgo puesto que el año pasado sufrió un ictus y después tuvo que pasar por quirófano para que los médicos le implantaran cuatro stents en la cabeza y uno en las venas del corazón.

El médico se lo dejó claro: "Tienes el mismo riesgo de contagio que una persona mayor. Eres de riesgo medio". Una revelación que sorprendió a Jorge Javier, que ahora mismo se encuentra presentando "Sálvame", "Sábado Deluxe" y algunas de las galas de "Supervivientes". El presentador, por supuesto, se mostró muy preocupado, pero el médico le recalcó que si sigue las instrucciones para prevenir el coronavirus es muy probable que nunca acabe contrayéndolo. En este sentido, el médico le recordó que era imprescindible lavarse las manos constantemente, mantener la distancia de seguridad de metro y medio con otras personas y mantenerse en casa cuando no esté trabajando.

"CUANDO ESTO ACABE, SALGAMOS A LA CALLE COMO SI NO HUBIERA MAÑANA"

Pese a este anuncio, Jorge Javier Vázquez se ha mostrado en todo muy momento muy esperanzado y ha querido mandar un mensaje de ánimo a toda su audiencia. ''Es el momento de hacer balance de nuestras vidas. Mi natural optimismo me empuja a pensar que el día que el confinamiento finalice vamos a salir como si no hubiera mañana. Y los bares, los restaurantes, los teatros y los cines se llenarán. Y aunque solo sea por un espacio de tiempo corto –el ser humano es de natural olvidadizo– saldremos reforzados: más solidarios, más generosos, más pendientes del bien ajeno. Con ganas de contacto humano y no tanto ‘FaceTime’. Estamos recibiendo llamadas de atención: en nuestras manos y en nuestras mentes está prestarles atención o pasar de ellas y seguir cometiendo los mismos errores. La locura es pensar que podemos cambiar haciendo lo mismo'', ha explicado.

"NO ME PERMITO REGODEARME EN EL VICTIMISMO"

La grave enfermedad que sufrió el año pasado ha devuelto a Jorge Javier las ganas de vivir y el optimismo con el que encara la vida. Algo que lleva por bandera y que ha querido también contar a los espectadores de "Sálvame". ''No me permito regodearme en el victimismo, en la tristeza o en la rabia. Valoro lo mucho que he aprendido durante los ensayos, cuánto me ha enseñado Séneca (en quien está inspirada de nueva función de teatro) y qué bien me ha ido descubrirlo. No. No tengo derecho a quejarme'", ha querido añadir.

Sin duda alguna, las palabras de Jorge Javier son un gran aliento en tiempos duros y un ejemplo a seguir para todos aquellos que han caído en el desánimo o la incertidumbre ante el panorama actual.

