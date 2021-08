Jorge Javier abre su corazón a Terelu y revela uno de los momentos más duros de su vida: "Dejarlo todo"

Jorge Javier Vázquez, presentador habitual de diversos espacios en Telecinco ha hecho un alto en sus vacaciones para hablar con Terelu Campos. En una entrevista, Vázquez ha abierto su corazón y ha contado, con multitud de detalles, de cómo recuerda a Mila Ximénez y lo que ha supuesto para él la muerte de su amiga.

El presentador de Telecinco era noticia hace escasos días al revelarse el nuevo proyecto del que formará parte. Después de presentar 'Supervivientes 2021' y ausentarse de la final por tener otro compromiso laboral en Barcelona, Jorge Javier se pondrá al frente, junto a Carlos Sobera y Jordi González, de 'Secret Story', el nuevo reality que prepara Mediaset de cara a la nueva temporada televisiva.

Vázquez ha hablado en reiteradas ocasiones de la amistad que mantenía con Mila Ximénez y la enorme tristeza que le produjo su muerte. Hace unas semanas revelaba el emotivo momento que había vivido junto a su hija Alba, que acudió a despedirse del presentador antes de volver a Holanda tras el fallecimiento a su madre. "No paramos de hablar de Mila. Recordamos los rebotes que se cogía y nos partimos de risa. Qué se le va a hacer", explicaba el presentador.





Además, el presentador reveló en 'Sálvame' la firme opinión de Mila sobre el testimonio de Rocío Carrasco en su docuserie sobre la situación vivida con su exmarido y sus hijos, unas palabras desconocidas hasta hace unas pocas semanas. "Es que con todo esto que yo he visto, Antonio David no es un maltratador, es un torturador", afirmaba el presentador emocionado al recordar la confesión que le había dejado su amiga y que él sacaba a la luz.

Jorge Javier Vázquez se sincera con Terelu Campos

Sin embargo, en esta ocasión, la entrevista con Terelu ha sido diferente, ellos mismo la han calificado como una charla entre amigos en la que el presentador ha abierto su corazón. “¿Qué curiosidad quieres saber sobre mí? Me conoces mucho ya”, arrancaba diciendo el presentador. En sus palabras, recogidas por la revista 'Lecturas', Jorge Javier asegura que "con Mila me sentía muy identificado en la manera de vivir sus miedos, sus inseguridades. Me sentía muy comprendido por ella".

El presentador tuvo la oportunidad de despedirse de su gran amiga y tiempo después confiesa que "es como si tuviera una foto fija de Mila en el cerebro. No se me va de la cabeza". Otra de los momentos destacados ha sido cuando el presentador ha revelado que Mila "le hizo un gran favor, dejándole despedirse de ella y que salió de la habitación con un chute de vida". "Con lo de Mila he estado cerca de dejarlo todo", unas duras palabras que reflejan el cariño que sentía por su amiga y la dura situación a la que se ha enfrentado tras su muerte.