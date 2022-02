Jorge Javier revoluciona Todo es mentira y no se corta frente a Risto: "¿No me vas a dejar hablar de Casado?"

Este miércoles, Risto Mejide volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Todo es mentira'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron, el programa sorprendió a los espectadores al dar la bienvenida a Jorge Javier Vázquez como tertuliano. Parece que al presentador le está gustando dejarse ver en otros programas, dado que ya nos sorprendió hace unos días como colaborador de 'Ya son las ocho' y, esta vez, compartiendo mesa con Risto.

El conductor del espacio de Telecinco se mostró muy claro como es habitual y no dudó en dar su opinión sobre la película de Corinna sobre el rey emérito o la supuesta nueva relación de Iker Casillas. No obstante, su intervención se vio marcada por su reflexión sobre Pablo Casado, la que sorprendió a todos los presentes al ser un discurso que nada tenía que ver con el tema que estaban analizando.

"¿No me vas a dejar hablar de Pablo Casado? Me gustaría hacer una reflexión", le pedía de pronto Jorge Javier al presentador antes de despedirse. Ante esto, él respondió asintiendo con una sonrisa. "Puedes hacerla, venga", le daba permiso Risto, dando así pista libre a su compañero de cadena para mojarse en política todo lo que quisiera. "Creo que es el momento ideal para el Partido Popular, con las elecciones de Castilla y León, para que se den cuenta de que Pablo Casado no puede seguir siendo el líder de la oposición", comenzaba diciendo Jorge Javier.

"Después de una etapa especialmente dura, plena de crispación, de controversia y de negacionismo absoluto por parte de un líder de la oposición que pensaba que el Gobierno no iba a aguantar hasta 2023, pienso que tienen que pensar mucho en el futuro del PP", declaraba el presentador de 'Sálvame', mientras el resto de los presentes en el plató le escuchaban inmóviles.





"Él es incapaz de generar eso"



"Casado ha estado diciendo a todo sistemáticamente no, sin ofrecer diálogo ni ninguna propuesta. Simplemente esperaba a que el Gobierno dijera algo para salir él a oponerse por sistema. Estoy absolutamente convencido de que en el PP debe de haber gente muchísimo más preparada que Pablo Casado. Es lo que España necesita. A los socialistas les va muy bien que haya alguien en la oposición como él, pero lo que es bueno para los socialistas no es necesariamente bueno para el país", soltaba Vázquez.

"Para el país no es ni bueno ni sano ni práctico que el líder la oposición sea una persona que ha demostrado estar tan escasamente preparada. No fomenta la ilusión, ninguna ilusión, joder. Lo que tienes que hacer es repartir ilusión y que la gente cuestione su voto por lo que está proponiendo este señor. Él es incapaz de generar eso", señalaba, haciendo referencia al trabajo de Casado como líder.

"Tengo prisa. Yo ya he hecho mi mitin, ahora me voy que ya me conozco a los políticos y le darán la vuelta a todo lo que he dicho para dejarme a los pies de los caballos", bromeaba el presentador de La Fábrica de la Tele antes de abandonar el plató de Cuatro, consciente de que Celia Villalobos iba a responder a sus declaraciones.

"Es absurdo pensar que alguien que vote siempre al PSOE pueda ilusionarse con el líder del PP", comenzaba diciendo Villalobos. Aunque ya se había ido, Vázquez escuchó estas palabras de la ex política y regresó de inmediato para defenderse. Después de debatir unos escasos minutos sobre ello, ya que Jorge Javier tenía que irse para ponerse al frente de 'Sálvame', coincidieron en que lo que tienen claro es que hay una evidente falta de altura y sentido de estado en los políticos de esta generación.