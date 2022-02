Sonsoles Ónega corta a Jorge Javier por lo que dice en directo: "Hay cosas que no se pueden decir"

Este martes, Sonsoles Ónega volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco al frente de 'Ya son las ocho'. Tras hacer un repaso de los temas del momento, haciendo hincapié en la polémica protagonizada por Kiko Rivera por la que ha sido vetado por Telecinco y en lo sucedido en torno a Rocío Carrasco a raíz del estreno de 'Montealto. Regreso a la casa', parte del espacio estuvo dedicado al conflicto que protagonizaron Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito la semana pasada.

"Rosa esta mañana tenías muy mala cara, estabas como inquieta", comenzó diciendo el presentador de 'Sálvame' nada más entrar en el plató. "Yo creo que me conoces un poquito, estaba preocupada por todo lo que se estaba diciendo", reconocía ella. Todo este conflicto surgió cuando Jorge Javier se refirió a Benito como "la viuda de Rocío Jurado", lo que a ella le sentó muy mal. "Me equivoqué, lo que quería decir era la cuñada viuda", aclaraba él.

No obstante, tras la reconciliación en directo entre ambos, otro llamativo momento llegó cuando hablaron de Fidel Albiac. Esto se debe a que, hace unos días, Gloria Camila se refirió a él como "el maestro" detrás de Rocío Carrasco. Tras apuntar que él manipulaba a su hermana, confesó que Albiac se había referido a ella y a su hermano José Fernando como "inmigrantes". "No la escuché yo, pero quien me lo cuenta es alguien de mi confianza", aseguraba Gloria Camila.

Tras recordar estas declaraciones de la también colaboradora de 'Ya es mediodía', Jorge Javier se mostró muy sincero y salió en defensa del marido de Rocío Carrasco: "Yo no sé si eso sucedió. Solo puedo decir que me coincidió ayer ver la reacción de Fidel a este momento de Gloria Camila, ya que estaba viendo 'Ya son las ocho' antes de 'Montealto'. Él dijo rápidamente que era mentira, pero con la tranquilidad del que escucha una mentira que nadie se puede creer".

Jorge Javier cuenta que se encontró ayer a Fidel viendo “Ya son las ocho” y dijo que era mentira lo que Gloria Camila aseguró de él.



Muchas gracias @jjaviervazquez por contarlo???????????? pic.twitter.com/MNOsABsa8P — Señor del antifaz?????‍?? (@MenervaPiquero) February 8, 2022













"Es injustificable"



"Me pregunto ahora si eso sucedió, como cuentan Antonio Rossi o Amador Mohedano, en qué contexto se produjo, si es una cosa de una vez o lo dice siempre para referirse a ellos, si era en tono jocoso o despectivo...", apuntaba el presentador de 'Sálvame', quien fue cortado de inmediato por Ónega para manifestar que no estaba de acuerdo con su justificación. "Sea en el contexto que sea, hay cosas que no se pueden decir, no me fastidies, sino esto es la guerra", aseguraba la presentadora.

"Me parece que es un horror que se diga eso, sea o no de forma despectiva, que no quiero que me digan ahora a mí que justifico esa expresión porque no es así. Únicamente digo que me gustaría saber más sobre cómo fue esa escena. El problema es que no me lo creo, vaya", aclaraba el conductor del espacio de Telecinco.

"Vamos a aclarar lo de inmigrantes. Totalmente condenable que se hable con desprecio utilizando ese término, en cualquier momento", insistía Jorge Javier para que no se malinterpretasen sus palabras. "El contexto, sea cual sea, es injustificable", le interrumpía Ónega. "No estoy justificando nada, pero quiero saber si se lo llamó una vez, puntualmente, o se refería así siempre a ellos. Quiero que conste además que si lo dice Antonio Rossi me lo creo, tiene toda mi credibilidad, pero me gustaría saber más sobre esto porque cuando se le pregunta a Amador se muestra muy tibio, con respuestas poco concretas", zanjaba el presentador de 'Sálvame'.