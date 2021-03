Jorge Fernández sufre un incidente que le dificulta presentar 'La ruleta de la suerte': "Me está costando"

'La Ruleta de la Suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

No obstante, el pasado viernes, fue Jorge Fernández quien acaparó la atención de los espectadores al contar un incidente que sufrió dos días atrás y que le estaba perjudicando a la hora de presentar el concurso de Antena 3.

Fue la solución de unos de los paneles lo que dio pie al presentador para que contase su ánecdota. "El ansia es...", decía la pista que ayudaría a los concursantes a resolver las palabras. Tras equivocarse en el primer intento, Sara utilizó el comodín y logro acertar el panel: "Quemarte la lengua con una croqueta recién hecha".

"Pues a mí me encanta. Yo, por una croqueta, me quemo la lengua", decía la participante muy segura. "Oye, eso es ser muy ansioso, eh. Porque tú sabes que la croqueta recién hecha quema. Pocas cosas habrá que quemen más que la bechamel recién hecha. Pocas cosas. Es algo que te quema", comentaba el presentador. "Pero nadie se espera", replicaba Sara. "Nadie se espera, eso es el ansia. Y, seguramente, la patata cocida también sea de las cosas que te metes en la boca recién cocidas y quema un montón", explicaba Fernández.

El incidente de Jorge Fernández

Fue entonces cuando el conductor del espacio decidió contar una historia que corroboraba lo que estaba diciendo. "Yo, de hecho... Os lo digo totalmente enserio, no es porque ahora venga al caso. Tengo ahora todo el paladar que me lo notó quemado", comenzaba diciendo el comunicador. "Yo me hago las pizzas en casa. Y, claro, me las pongo hasta arriba de un montón de cosas. Muy saludables, pero hasta arriba", agregaba.

"La pizza, cuando te la metes en la boca, lo primero que toca es toda la parte de arriba del paladar y ¡ostras! En carne viva casi, que me está costando hasta hablar", confesó tras reconocer que le pasó hace dos días y que le sigue doliendo. "A mí también me pasa", le decía David. "¿Con la pizza te pasa no? Es una cosa que quema muchísimo", concluía el presentador de Atresmedia.