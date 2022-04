Jorge Fernández sorprende en La Ruleta al cortar el directo para responder a las críticas: "Ahora escribidme"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Es por este motivo por el que el programa de Antena 3 se ha convertido en lo más visto de la sobremesa, además de ser el concurso más longevo de la cadena. Esto se puede ver reflejado en sus datos de audiencia, dado que suele anotar en torno a un 20% de cuota de pantalla cada día, por lo que no consigue ser superado por su competencia directa, Sonsoles Ónega con ‘Ya es mediodía’ desde Telecinco y 'Socialité' los fines de semana.









"Así que esto va por los de Twitter..."



Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un divertido momento en el concurso de Antena 3. Dado el éxito del programa, suele ser muy comentado en redes sociales, donde la audiencia señala cada llamativo detalle y cada error. En esta ocasión, los espectadores señalaron la insistencia del presentador para que los concursantes arriesguen durante el juego. A Fernández le gusta que los participantes se la jueguen, pero eso no siempre tiene un resultado positivo, aunque otras provoca que se lleven más dinero.

El pasado viernes volvió a pasar y el conductor del espacio animaba a Javi a seguir tirando de la ruleta. Gracias a ello, el concursante logró llevarse el bote del concurso. Esto fue una gran noticia para el participante, aunque el presentador también se mostró muy contento. Aprovechando este momento, el comunicador quiso responder a quienes le critican por animar a los participantes, a través de las redes sociales.

"Te he tenido que insistir un poquito, eh", reconocía Fernández. "Es que estaba lejos", respondía Javi entre risas. "A veces en Twitter me dicen que insisto mucho a los concursantes. Cada vez insisto menos, pero cuando insisto un poquito y se llevan el bote... Me da una alegría... ¡Me da una ilusión! Así que esto va por los de Twitter... Ahora escribidme", soltaba entonces el conductor del espacio, en tono de broma y dirigiéndose directamente al público.