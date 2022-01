Jorge Fernández revela sus tres trucos para cuidar la dieta tras las Navidades: lo cuenta él mismo

Las fiestas navideñas suponen una época de excesos en cuanto a alimentación se refiere. Las cenas y comidas familiares, las reuniones con amigos, el turrón, el roscón y un largo etcétera de caprichos que solemos darnos, hacen que terminemos las fiestas notándolo en nuestro peso. Y con la llegada del nuevo año, es común que uno de los propósitos sea ponerse a dieta para perder algo de peso o empezar a ir al gimnasio para estar más en forma.

El presentador Jorge Fernández, tiene claras sus claves para mantener un estilo de vida saludable, partiendo de que cada persona es diferente, el conductor de 'La ruleta de la suerte', ha publicado lo que él considera, tres claves "con las que no te vas a equivocar" en tu dieta. Ha sido en una publicación en su cuenta de Instagram, que arrancaba remarcando "el cacao mental que tenemos" en cuento a temas de alimentación, como ha podido comprobar estas navidades.

Y que el presentador asegura que "tanta información de tantas formas de comer está creando más incertidumbre" en los hábitos alimenticios de la población, que ya no sabe que consejo seguir y cuál no. "Lo primero que se debería entender es que la respuesta correcta es: DEPENDE", afirma el presentador, recordando que a cada persona le pueden ir mejor unas cosas u otras, y es que factores como tu ritmo de vida, si comes en casa o no o el hábito de deporte que tengas condicionarán la dieta que será mejor para ti.





Los tres consejos de Jorge Fernández para cuidar tu dieta

Pese a esto, Jorge Fernández ha querido enumerar tres consejos que cualquiera puede cumplir, "a no ser que seas deportista profesional y necesites más calorías para recuperar". El primer paso es "dejar 12 horas de descanso digestivo entre tu última ingesta de la noche y primera de la mañana". En segundo lugar se refiere al número de comidas diarias que realizamos, y apunta que "si haces 3 comidas al día" no debes picar entre ellas, para "respetar los tiempos de vaciado gástrico".

El tercer punto clave pasa por el tipo de comida que consumas. "El 90% de tu comida sea comida de verdad. Comida sin etiquetas y de un solo ingrediente, priorizando proteínas de calidad (entre 1 y 2 gramos por kilogramo del peso corporal, dependiendo de lo activo/a que seas) grasas saludables, verduras, frutas y los carbohidratos necesarios para tu actividad deportiva" apunta Fernández.

El presentador asegura que estos pasos son "sencillos, básicos y sobre todo realistas" y, por tanto, "alcanzables". "Haz que te resulte fácil y efectivo. No te compliques con dietas con nombres de moda, imitando a otros, y que a ti te suponga un calvario ese tipo de comida, o pensando que existe la dieta milagrosa. Mantén un estilo de vida y no seas prisionero de ninguna dieta!", concluye Fernández.