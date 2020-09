La azafata de 'La Ruleta de la Suerte' desvela por qué ya no sale en el programa

Laura Moure es uno de los rostros visibles de uno de los programas emblema de Antena 3: 'La Ruleta de la Suerte'. Es la azafata, y ocupa un lugar muy destacado en el mítico espacio. Sin embargo, ha tenido que estar por un tiempo ausente del programa. Los espectadores se percataron de este hecho y han manifestado en redes sociales su inquietud por su “desaparición”.

Los comentarios acerca de qué le ocurría a Mourse empezaban a producirse el pasado viernes, el mismo día que la presentadora ya no estaba en La Ruleta. Así presentaba Jorge Fernández a su sustituta: “Desde hoy nos va a acompañar en La Ruleta de la Suerte, durante unos días, Bárbara Oteiza. Laura está bien, no os preocupéis, y pronto la tendremos de nuevo con nosotros”, aseguró.

Desde hoy nos va a acompañar en La Ruleta de la Suerte, durante unos días, Bárbara Oteiza. Laura está bien, no os preocupéis, y pronto la tendremos de nuevo con nosotros. ¡Bienvenida de nuevo Bárbara! pic.twitter.com/RCWcMZd6gX — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) September 11, 2020

Durante ese viernes, no se dieron más explicaciones por parte del programa. Ni la aparente tranquilidad que reflejó Jorge Fernández sobra la salud de la azafata bastó, pues los tuiteros comentaban su preocupación.

No sabían que le había ocurrido a Laura y la pesar del buen trabajo de Bárbara la echaban de menos. Se llegó a especular sobre su salud: ¿Habría contraído el virus? La presentadora respondió contundentemente en Instagram. No tenía la covid-19 y agradecía la preocupación de los seguidores de ‘La Ruleta de la Suerte’.

Este es el motivo por el que la azafata de ‘La Ruleta de la Suerte’ no acudía a trabajar

Miles de mensajes le llegaban a Moure. Los espectadores la echaban de menos. Por eso, ha decidido publicar un vídeo en el que explica por qué se ausentó de las grabaciones y tuvieron que buscarle sustituta. Estas eran sus palabras: “Estáis muy preocupados por mí. Lo sé. Estoy bien, estoy perfecta. De hecho sabéis que los programas son grabados, con lo cual. Ahora mismo estoy perfecta… lo único que tenía un catarro y no me parecía bien ir a trabajar”, aseguraba.

Y añadía: “Con catarro no se puede ir. Hay que hacerse PCRs y cuando esté todo bien pues ya se va. Así que me he dado este tiempo. Bárbara va a estar unos nueve programas y luego ya vuelvo yo. Así que, no os preocupéis que estoy muy bien y los PCRs negativos”.

Un resfriado la ha tenido lejos de las grabaciones de ‘La Ruleta’ pero la azafata ya se encuentra inmersa en nuevos programas y feliz de retomar su trabajo. El cariño que le han enviado los seguidores del programa a través de las redes sociales, le ha servido a la presentadora para coger el “empujón” de energía que necesitaba para volver al trabajo más fuerte que nunca. Por tanto, las dudas acerca de su situación ya se han disipado y los espectadores ya pueden respirar tranquilos.

‘La Ruleta de la Suerte’ es uno de los programas que más tiempo permanecen en emisión en la televisión de nuestro país. El espacio que conduce Jorge Fernández ya acumula 9 temporadas y casi 2.000 programas.