Jorge Fernández rompe su silencio y explica la dura enfermedad que ha padecido

Es una de las caras conocidas de la televisión y uno de los presentadores fijos, desde hace años, de Antena 3, donde conduce ‘La ruleta de la suerte’. Jorge Fernández, también modelo, ha explicado a través de su cuenta oficial de Instagram la dura enfermedad que padece y para la que ha requerido un tratamiento que ha terminado hace muy poco, con la idea de compartir su problema, hacerlo visible y servir de posible ayuda a otras personas en su misma situación.

Jorge Fernández explica la dura enfermedad que ha padecido

“Muchísimas personas, conocedoras de mi situación, se están poniendo en contacto conmigo porque llevan muchos años con varios síntomas que terminan todos con el mismo diagnóstico: fatiga crónica, depresión, dispepsia funcional, colon irritable, anorexia, vértigos, insomnio, parastesias en miembros inferiores... y un largo etc...”, ha señalado Fernández, quien ha reconocido que “unos cuantos de estos los he sufrido yo durante años”.

Según el presentador y modelo, “el problema es que la mayoría de gente se queda “jodida” para siempre con ese mal diagnóstico y con toda su sintomatología. Yo me negué a aceptar esta mierda”. Además, Jorge Fernández es tajante al respecto, asegurando que “ningún médico os puede mandar a casa diciéndoos que tenéis fatiga crónica. Tenéis que buscar el por qué. SIEMPRE!!! Porque en medicina siempre hay un por qué...”.

El problema de Fernández ha sido “la acumulación de mercurio (metilmercurio técnicamente hablando)” en su organismo, cuyas “devastadoras consecuencias” ha experimentado en primera persona. Un grave problema que no le consiguieron diagnosticar en un principio y que “lo encontré porque no me di por vencido, no me rendí”, según ha asegurado.

“Un año después he terminado mis quelaciones intravenosas”, ha confesado el popular presentador de ‘La ruleta de la suerte’, quien ha explicado que “me han sacado el mercurio que poco a poco fui acumulando, mediante un quelante intravenoso que se llama EDTA (etilendiaminotetraacético).

El presentador advierte sobre el peligro de los metales pesados en el organismo

Los metales pesados se acumulan principalmente de dos maneras. A través del aire que respiramos, “difícilmente podemos hacer algo aquí”, como indica el propio Jorge Fernández. Y también mediante la ingesta de determinados alimentos. Como asegura el modelo, “lo peor son los pescados grandes como atún, emperador, caballa, pez espada...) Aquí si podemos hacer mucho.

“Yo comí mucho atún rojo durante muchos años por ejemplo...CUIDADO!”, advierte Fernández, al tiempo que adelante que “cuando recapitule toda la información, escribiré un post, porque desafortunadamente, cada vez empezaremos a escuchar más que nuestros males vienen porque estamos contaminados por metales pesados. Y nosotros ni si quiera nos lo imaginamos”.

