Jorge Fernández estalla por lo que pasa en directo en 'La ruleta de la suerte': "Muy ridículo"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Es por este motivo por el que el programa de Antena 3 se ha convertido en lo más visto de la sobremesa, además de ser el concurso más longevo de la cadena. Esto se puede ver reflejado en sus datos de audiencia, dado que suele anotar en torno a un 20% de cuota de pantalla cada día, por lo que no consigue ser superado por su competencia directa, Sonsoles Ónega con ‘Ya es mediodía’ desde Telecinco.

Esta vez, ha sido el presentador quien ha protagonizado un divertido momento en el concurso de Antena 3. “Titular loco”, decía la pista para completar el panel. Tras destapar varias letras, Inés se atrevía a resolver, aunque algo descolocada por lo que decía la respuesta: “Inventar un tercer ojo para caminar con el móvil”. Su respuesta fue recibida entre los aplausos del público, mientras el presentador se la confirmaba como buena: “Sí, es correcta. Es buena”.









"Lo que nos faltaba"

“Ahora os explico. Aunque antes de dar la explicación oficial, os tengo que decir yo que hay que decir al estudiante surcoreano este que el tercer ojo ya está inventado, el habrá inventado el cuarto”, bromeaba el presentador, lo que provocó las risas de los concursantes y los espectadores presentes en el plató. “El tercer ojo ha existido desde hace mucho tiempo y ya sabemos cuál es”, agregaba el comunicador entre risas.

“Un estudiante surcoreano ha creado un tercer ojo de alta tecnología que se coloca en la frente de una persona y busca obstáculos, mientras este camina con sus ojos reales mirando el móvil”, explicaba el presentador. “Madre mía…”, reaccionaba Inés muy alucinada. “Es para que no te choques y que no te tropieces. Es para ir más con el móvil. ¡No, no, no puedes hacer esto!”, agregaba Fernández alucinado.

“Lo que estamos haciendo es al revés. Queremos que la gente deje de estar metidos todo el rato en sus pantallas. Está bien utilizar la tecnología, pero para lo que es, pero no andando por la calle o por la montaña para un tercer ojo te avise de los obstáculos ¡No! Guardas el móvil y cuando estés en casa ya miras el móvil”, se quejaba el presentador. “Me parece ridículo, la verdad. Ya lo que nos faltaba… Encima… Para estar todavía más metido ahí”, zanjaba el conductor del espacio tras la explicación del titular loco.