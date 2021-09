Jorge Fernández corta 'La Ruleta' y hace una llamativa petición que indigna a Joaquín Padilla: "Te la guardo"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento junto a Joaquín Padilla. Este momento se dio tras dar la solución de un panel. "Los doñana", dijo el presentador como pista. "El alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar", daba Nuria como solución, la que resultó ser correcta. Fue entonces cuando el cantante del concurso de Antena 3 comenzó a interpretar la canción.

Como es habitual, en ese momento, el plató de 'La ruleta de la suerte' se convirtió en una fiesta y tanto el presentador como los concursantes comenzaron a bailar y cantar junto a Padilla. "¿Pero como que no estás preparado para esto?", le dijo el presentador a su compañero nada más terminar la canción, ya que antes de lanzarse a tocarla declaró que no se veía capaz de interpretarla.









"Esta te la voy a guardar, eh"

"¿Pero como que no estás preparado para esto? Si es un temazo", repetía Fernández. "Pero, vamos a ver. Uno nunca puede estar preparado para esto, no puede estar preparado", exclamaba Padilla. "Si lo habéis hecho de cine. Además, te he visto disfrutando y el público te ha ayudado un montón", le animaba el conductor del espacio de Antena 3.

"Eso es verdad, eso es verdad", reconocía el músico entre risas. "Fíjate como te ha ayudado el público... De hecho, a mí me encantaría que la repitieras y todo", le propuso el presentador a Padilla, haciéndole pasar un incómodo momento. "¿Si no? ¡A que la repetimos!", cedió entonces. "Tiene buen rollito", agregó el comunicador sobre canción.

"Mira, por lo menos, el trocito del público. El trocito en el que os ha ayudado el público", le pidió el presentador al cantante. "¿Si? Venga va", se preparaba el músico. Finalmente, Padilla aceptó y volvió a interpretar la canción con toda su energía, aunque terminó estallando entre carcajadas. "Esta te la voy a guardar, eh. Dos veces me has hecho hacerlo. Esta te la guardo", le advertía Padilla tras interpretar la canción e inundar el plató de risas.