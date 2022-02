Jordi Sánchez da nuevos detalles sobre el estado de salud de Resines tras salir de la UCI: "Lo sé"

Los contagios por coronavirus se han disparado estos últimos meses, por lo que muchos rostros reconocidos se han visto afectados por ello. Entre ellos, destaca el caso deAntonio Resines, dado que el pasado 23 de diciembre fue ingresado en la UCI como consecuencia del coronavirus. Lo más llamó la atención es que el actor ya había recibido las dos primeras dosis de la vacuna y se encontraba a la espera de la de refuerzo, lo que preocupó a sus seguidores.

Poco se sabe de su estado de salud, ya que su familia quiere mantenerse alejada de los medios durante esta complicada situación. Lo poco que se sabe al respecto es gracias a algunos compañeros de profesión y a su mujer, Ana Pérez-Lorente. Para evitar los falsos rumores en torno al estado de Resines, su mujer dio un comunicado en el que aseguraba que se encontraba estable dentro de la gravedad y que no había sido necesario intubarle, lo que se especuló en un principio.

Por el momento, solo se conoce que el actor ha estado ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón por una neumonía bilateral provocada por el covid. Su mujer, familiares y rostros conocidos del mundo de la interpretación no han dejado de mandar sus mensajes más cariñosos por redes sociales. Asimismo, ellos han sido los encargados de tranquilizar a los seguidores del actor y compartir cómo se encuentra.

"Antonio, como muchas personas que han pasado por el covid, no lo está pasando bien, pero yo creo que es un hombre muy fuerte, con muchísima fortaleza, con muchas ganas de engancharse a la vida y, aunque está en una situación delicada, en las próximas semanas sigamos teniendo buenas noticias, esperanzadoras y saldrá adelante seguro", decía Javier Gutiérrez en una entrevista para ‘La Sexta Noche’.









Después de todo esto, por fin han llegado las buenas noticias. El pasado viernes 28 de enero, Resines salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras más de un mes de lucha contra la covid-19. Fue Fiorella Faltoyano, compañera de profesión y amiga, quien utilizó sus redes sociales para hacer llegar la noticia. “Esta foto es para contaros que Resines sale mañana de la UCI donde ha permanecido más de un mes luchando contra el Covid...Y ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y quería compartirlo con vosotros”, decía la actriz junto a una imagen suya junto al actor.

Esta foto es para contaros que Resines sale mañana de la UCI donde ha permanecido mas de un mes luchando contra el Covid...Y ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y queria compartirlo con vosotros pic.twitter.com/wyjIyOOjcJ — Fiorella Faltoyano (@FiofalFaltoyano) January 27, 2022





"Le mandé la carta a Antonio y sé que la he leído"



A pesar de ello, sigue sin saberse nada al respecto de cómo se encuentra el actor. El último en hablar de ello ha sido Jordi Sánchez. Este martes, Susanna Griso volvió a ponerse al frente de 'Espejo Público' y, tras hacer un repaso de la actualidad, realizó una conexión en directo con el protagonista de 'La que se avecina'. El actor habló de sus nuevos proyectos tras superar la difícil enfermedad y de cómo pasó el coronavirus, además de los días posteriores.

"El despertar es horrible porque te despiertas con mucha medicación encima. Entonces, yo me desperté pensando que mi hijo había muerto. Y las alucinaciones no son como los sueños, por mucho que te digan, tú crees que es verdad. Yo estuve un día y medio para creerme que no era cierto. Estaba hecho un desastre", declaraba, haciendo referencia a cuando despertó del coma.

"A mí me pasó una cosa que nunca lo he contado", señalaba el actor sobre el tiempo que estuvo ingresado. "Estaba yo allí y pensaba 'Joe, ahora viene Andreu Buenafuente y no tengo tiempo ahora. No estoy de humor'. Y me tapé con la sabana, mientras pensaba que ya lo vería otro día. Así estaba yo de colocado. Eso me paso el primer día, cuando me despertaron después de 24 días", declaraba Sánchez, contando que tuvo una fuerte alucinación con Buenafuente.

Por otro lado, el actor también se pronunció sobre el estado de salud de Antonio Resines, compañero de profesión que también ha estado un mes ingresado en la UCI tras dar positivo por coronavirus. "Le mandé la carta a Antonio y sé que la he leído. Sé que está mejor", revelaba el actor, asegurando que Resines ha leído la carta que él escribió a su yo del pasado. "Yo sé que está mucho mejor", insistía, dejando claro que su compañero se encuentra mucho mejor desde que ha salido de la UCI, pero que no quiere hablar más al respecto porque no cree que sea el indicado para hablar de ello.