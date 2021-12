Jordi Sánchez desvela el estado de salud de José Luis Gil y habla sobre el futuro de 'La que se avecina'

El 2021 no ha sido fácil para Jordi Sánchez, actor reconocido del panorama nacional por su papel, entre otros, de Antonio Recio en 'La que se avecina'. En una entrevista concedida a 'Fórmula TV' ha hecho referencia al nuevo proyecto que protagoniza con la serie 'Señor, dame paciencia', que se estrenará el próximo 2 de enero en Atresplayer Premium, y que nace como secuela de la película de la que el propio actor catalán fue protagonista.

Pese a que interpreta a un varón de ideas ultraconservadoras, “al señor le pasan cosas distintas en la serie respecto a la película. En la película mantiene su trabajo y tiene a su familia, pero en la serie le ponen en situaciones límite. Se le quema la casa, se queda sin trabajo y tiene que mendigar vivir un mes en la casa de cada uno de los hijos. Le pone en situación extrema y el hombre anda asustado de casa en casa y no entiende nada. Da mucho juego”, ha explicado.





El estado de salud de José Luis Gil



Jordi Sánchez es amigo personal de José Luis Gil, que da vida a Enrique Pastor en 'La que se avecina' desde su estreno en Telecinco allá por el año 2007. A comienzos de diciembre conocíamos que el aragonés sufrió un infarto cerebral, por lo que tuvo que ingresar en el centro médico Hospital Nuestra Señora del Rosario, en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid.

Por suerte se recupera con normalidad y cada día está mejor, tal y como ha informado el propio Jordi Sánchez, con quien mantiene una relación estrecha.

“Hablé con él y su familia y está cada vez mejor mi amigo José Luis. Estaba perfecto pero son cosas que te pasan de repente. Está en su casa. A los dos días de que le diera esto estuve en contacto con su familia”, ha expresado en la entrevista con 'Fórmula TV'.





Jordi Sánchez, sin secuelas tras su paso por el hospital por covid-19

Tampoco ha sido un año fácil para Jordi Sánchez en lo personal,ya que a comienzos de año tuvo que ser ingresado en la UCI tras contagiarse de covid-19.Tras un mes de ingreso, logró recuperase, aunque su aspecto físico preocupó a sus seguidores al reaparecer públicamente con aspecto algo demacrado y muy delgado.

Meses más tarde, asegura que no ha sufrido secuelas: “Me encuentro muy bien. He seguido trabajando desde hace seis meses, rodando una película de vampiros, otra serie con José Coronado que terminé hace un mes... Por suerte no me ha quedado nada, estoy muy bien desde hace seis meses. He hacen correr, saltar y puedo hacer lo que hacía antes. He engordado, porque me quedé muy flaco, pero no quiero engordar más”, ha precisado.

El futuro de 'La que se avecina'

Los seguidores de la serie de Mediaset están en vilo desde que conocieran que Mirador de Montepinar, lugar de residencia de esta alocada comunidad de vecinos, iba a desaparecer de la serie por decisión de los guionistas.

Poco o nada se sabe de lo que serán de sus vecinos en el futuro. Ni siquiera los protagonistas de 'La que se avecina' lo saben, o al menos en esos términos se ha expresado Jordi Sánchez (Antonio Recio): “No sé que harán con nosotros. Sé que no existe Montepinar por estar destruida y demolida, pero no se nada más”, ha sostenido.