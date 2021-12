Jordi Sánchez confiesa las secuelas que sufre tras estar ingresado por coronavirus: "He tenido..."

Ana Terradillos volvió a ponerse al frente de 'El Programa de Ana Rosa' en sustitución de Ana Rosa Quintana. Tras hacer un repaso de la actualidad junto a Patricia Pardo, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, la presentadora dio paso a Joaquín Prat. Como cada día, el comunicador se encuentra al frente del 'Club Social', sección dedicada a la prensa rosa.

Después de analizar algunas de las últimas noticias del mundo de Mediaset, como la guerra abierta entre Rocío Carrasco y su familia por la docuserie que prepara sobre su madre, Rocío Jurado, dio paso a una esperada entrevista. Prat realizó una conexión en directo con Jordi Sánchez, quien se encuentra promocionando la película 'Si yo fuera rico'. Asimismo, el actor ha reaparecido públicamente tras haber estado ingresado en la UCI por coronavirus.

Pablo Motos hace público el duro golpe que ha sufrido 'El Hormiguero' por el coronavirus: "Esta mañana" El presentador de Antena 3 ha explicado las consecuencias que la sexta ola está teniendo para él y para todo su equipo Mabel VelascoMadrid 21 dic 2021 - 06:28

El pasado 6 de febrero, el actor estuvo ingresado en el hospital tras dar positivo en coronavirus. Después de semanas de preocupación al conocer el estado crítico en el que se encontraba Sánchez, el 9 de marzo, su familia comunicaba que ya había logrado salir de la unidad de cuidados intensivos y que esperaba el alta. A pesar de ello, el actor estuvo en observación hasta el día 17, cuando Fernando Tejero corroboró que su compañero ya estaba "recuperado".

"Nunca pensé que dormir 24 días seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable", contaba el actor, haciendo referencia al tiempo que estuvo en coma como consecuencia de la neumonía que sufría por el virus. "Después de 24 días en coma inducido, cuando me despertaron no podía ni caminar ni hacer nada, ni siquiera escribir. A los dos días ya escribía y a los cuatro ya caminaba", agregaba.









"He tenido mucha suerte"

Antes de contar a Prat cómo se encuentra actualmente, Sánchez quiso hablar de sus nuevos proyectos. "Creo que nuestros personajes terminan llevándose bien", contaba, señalando su relación con el protagonista, interpretado por Alex García Fernández. "Él tiene un conflicto grave, el amor de su vida lo acaba de dejar y justo le toca la lotería. El conflicto lo entiendo bastante... Él tiene sus dudas, le sale mal y es un buenazo", explicaba.

"Ahora que otra vez tenemos que hablar de un repunte de los contagios, de las precauciones... ¿Cómo estás tú?", quiso saber el conductor del espacio de Telecinco. "Yo estoy bien. He rodado hace poco una serie en Telecinco, he hecho una peli... He tenido la inmensa suerte de no tener ninguna secuela", respondía el interprete.

"Es verdad que hay secuelas, hay covid persistente... Y, en ese sentido, he tenido mucha suerte. Después de todo lo que me pasó, del coma inducido, la traqueotomía y demás, he tenido la inmensa suerte de quedar bien. Me encuentro muy bien, la verdad", aseguraba el protagonista de 'La que se avecina'.