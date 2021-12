Última hora sobre el estado de salud del actor José Luis Gil: "Yo creo que está ya"

Hace unos días saltaba la noticia que desvelaba que el actor José Luis Gil, conocido por sus papeles en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', se estaba recuperando en su domicilio tras sufrir un infarto cerebral.

El primer día de este mes, Telecinco lanzaba un comunicado urgente para advertir que una de las grandes estrellas de su comedia 'La que se avecina', había sufrido un contratiempo de salud considerable y que, a petición de la familia, iban a hacer llegar a los usuarios de su web un comunicado.

En el comunicado íntegro de la familia, en el que se pone de manifiesto que, lo crucial en estos momentos, es dejarle tranquilo para que pueda recuperarse en las mejores condiciones posibles.

"El actor José Luis Gil, conocido por sus interpretaciones de Enrique Pastor, en 'La que se avecina', o Juan Cuesta, en 'Aquí no hay quien viva', sus montajes teatrales y su larga trayectoria en el mundo del doblaje, ingresó en el centro médico Hospital Nuestra Señora del Rosario, en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid, víctima de un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo.

La familia de José Luis Gil agradece la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por el todo equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso. Confían en que la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento ayuden a su pronta y total recuperación.

Empieza un periodo clave, de trabajo y esfuerzo, en el que la tranquilidad, es muy importante. Para ello, quieren agradecer todas las muestras de cariño y afecto que están recibiendo, y solicitan a los medios de comunicación y a sus seguidores que sean respetuosos como siempre lo han sido.

Tras darse a conocer la noticia, las muestras de cariño, tanto de sus compañeros como de ciudadanos anónimos, invadieron las redes sociales. Incluso en las últimas fechas se han vuelto a repetir con motivo de su cumpleaños.

Sobre su estado de salud, este sábado han sido preguntadas dos de sus compañeras de reparto en 'La que se avecina', Petra Martínez y Cristina Castaño, durante una entrega de premios.

Petra Martínez, sobre José Luis Gil

En este sentido, Martínez ha señalado que no ha podido hablar con él, pero que la última información que tiene sobre su estado de salud es que se encuentra en su vivienda recuperándose poco a poco y favorablemente: "No he podido hablar, sé que está mejorando poco a poco, tiene una fuerza que no te lo puedes ni imaginar, una fuerza física e intelectual que... yo creo que está ya" y desvela que le quiere mucho: "muchísimo, muchísimo, me enteré cuando estaba en el hospital, pero me impresionó mucho. Todo mi cariño porque le quiero muchísimo, él me ayudó mucho cuando llegué a 'la que se avecina'".

También ha sido preguntada Cristina Castaño, que se ha mostrado muy afectada por la noticia del ictus de José Luis Gil: "Oh, si, claro, cómo no me va a impactar, amo a José Luis, es de los mejores compañeros que me he encontrado, con el que más química he tenido, me ha impactado y esto deseando poder verle. es de los mejores compañeros, persona solo tengo palabras buenas para José Luis, solo".