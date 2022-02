Jordi Sánchez confiesa el trato que recibe de su entorno tras superar el coronavirus: "Se acabó"

A principios de febrero de 2021, se comunicó que Jordi Sánchez estaba ingresado en la UCI por coronavirus. Fue su familia quien lanzó un comunicado para informar al respecto a todos los seguidores del actor de 'La que se avecina': "Jordi está evolucionando favorablemente y esperamos poder informar muy pronto de su total recuperación", contaban, mientras les pedían "el máximo respeto y privacidad al actor".

Desde entonces, tanto sus compañeros como sus fans se mostraron muy preocupados por él. Todos sus seres queridos fueron quienes informaron cada día sobre su evolución, siempre favorable pero lenta. A finales de ese mes, según informaban sus compañeros de la ficción de Mediaset, parecía estar mucho mejor. "Está mejorando cada día, camino de la total recuperación", aseguraba Nathalie Seseña, su mujer en 'La que se avecina', quien se mantuvo al lado del actor durante su ingreso dándole apoyo y mandándole ánimos cada día que pasaba en el hospital. De la misma manera, todo el reparto de la serie manifestó su cariño y su apoyó al actor desde sus redes sociales.

Tras un mes luchando contra la enfermedad, en marzo se anunció que el actor había logrado abandonar la UCI, aunque se mantuvo ingresado en el hospital unos días más por observación: "Estamos muy felices de anunciar que Jordi ha salido de la UCI y se encuentra fuera de peligro. Esperamos que en breve tenga el alta médica y pueda regresar a su casa para recuperarse junto a su familia".

Desde entonces, el actor hizo apariciones en muchos medios de comunicación para contar su experiencia y así concienciar a la gente de la importancia de cumplir las prevenciones ante el coronavirus. Durante su paso por 'La Noche D',Sánchez reconoció que el cariño de la gente mejoró su humor tras ser ingresado por coronavirus. “Creo que todo el mundo que vuelve a verte está mucho más contento de verte”, le decía Dani Rovira al actor, señalando que siempre es una alegría verle, pero que, desde que ha superado la difícil situación en la que se encontraba por el coronavirus, mucho más.









"Es algo muy bonito"

“Es una maravilla que la gente te pare por la calle y te pregunte cómo te encuentras”, contaba Sánchez en TVE. “Se acabó todo el drama este horrible que me sorprendió a mí y a toda mi familia y se acabó bien”, agregaba tras afirmar que, a pesar de todo, ya se encuentra bien. “He tenido mucha suerte, no me han quedado secuelas y puedo seguir trabajando”, aseguraba el intérprete, lo que fue recibido entre los aplausos del público presente en el plató.

Asimismo, quiso contar una anécdota que le demostró todo el cariño que había recibido por parte de todos sus seguidores y compañeros de profesión. Tal y como contó, desde que salió del hospital, la gente por la calle le ha empezado a tratar de manera diferente. Según Sánchez, muchos de sus fans le paran por la calle para preguntarle cómo se encuentra desde que pasó el coronavirus y tras pasar 24 días en coma.

El actor comentó que, cuando despertó de los veinticuatro días de coma, "estaba blando y con el humor muy flojo", pero cuando le dicen esas cosas por la calle es maravilloso. "Es algo muy bonito", opinaba el actor que interpreta a Antonio Recio en 'La que se avecina'.

Tal y como ha querido aclarar en cada intervención, no sufre ninguna secuela tras contagiarse de la covid-19. "Yo estoy bien. He rodado hace poco una serie en Telecinco, he hecho una peli... He tenido la inmensa suerte de no tener ninguna secuela", contaba el interprete en 'El Programa de Ana Rosa'. "Es verdad que hay secuelas, hay covid persistente... Y, en ese sentido, he tenido mucha suerte. Después de todo lo que me pasó, del coma inducido, la traqueotomía y demás, he tenido la inmensa suerte de quedar bien. Me encuentro muy bien, la verdad", aseguraba.