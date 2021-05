Jordi González da pistas sobre su futuro en televisión tras su paso por 'Supervivientes': "Me gustaría..."

Uno de los presentadores de 'Supervivientes', Jordi González, ha dado nuevas pistas sobre su futuro en televisión tras el paso por este programa de Telecinco, en el que lleva años trabajando al igual que en otros espacios de Mediaset.

Lo ha hecho en la misma entrevista que ha concedido al canal TV3, al programa 'Planta baixa' que presenta Ricard Ustrell, pero que en esta ocasión presentaba Xavi Canalias.

Jordi González revela conocer las circunstancias de su muerte

La entrevista estuvo repleta de titulares que han conseguido dejar a gran parte de la audiencia sorprendida. También a su retractores. El primer titular que ofreció fue que no volvería a trabajar más en el canal autonómico en el que estaban siendo entrevistado, ya que, según alegaba, había trabajado durante bastantes años.

Sin embargo, si algo ha sorprendido de esa entrevista ha sido una de las afirmaciones que ha hecho en plena grabación. En concreto, el catalán explicó a Canalias, quien se quedó atónito, que sabe desde pequeño el motivo y las circunstancias en las que va a perder la vida.

"Te doy una primicia: estoy en condiciones de decirte que moriré a los 78 años, por causa de un infarto, en un avión", explicaba el presentador de Telecinco, dejando en shock a Canalias. "¿Eso cómo lo sabes?, ¿es una cosa tuya instintiva?", preguntaba. “Lo sé desde siempre. A los 14 o 15 años lo tuve claro. Yo, claro está, decía en aquel momento: ‘Yo moriré muy viejo, muy viejo, muy viejo’. Cuando yo voy a hacerme una analítica de sangre es por hacer algo. ¿Qué te parece?”, continuaba, dejando aún más sorprendidos a quienes estaban en el rodaje de la entrevista.

El presentador habla sobre su futuro más inmediato en televisión

No en vano, otro de los titulares que ha pasado desapercibido por muchos y que también quiso comentar en aquella entrevista fue que el presentador también dio algunas pistas sobre su futuro profesional.

En concreto, el presentador explicó que se quiere retirar de la pequeña pantalla con los 58 años que actualmente tiene. “Yo me quiero retirar desde hace diez años. Lo he dicho muchas veces que me quiero retirar y es cierto”, explicaba, después de haberse tomado un año sabático.

“Me siguen dando trabajo y yo no me quejo, pero también me gustaría no trabajar“, sentenciaba, algo que gustaría a muchos que ocurriese, ya que muchos telespectadores no aguantan al presentador.

