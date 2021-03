'Supervivientes 2021': un comunicador de COPE, una bailarina de Fangoria y la ex de un político

'Supervivientes 2021' cada vez está más cerca. Tras dar por finalizada la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', dentro de poco se dará el relevo al reality de Honduras. Nada más publicarse la promoción de la nueva temporada con Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera y Jordi González al más puro estilo de 'Los Vigilantes de la playa', los programas de Telecinco comenzaron a confirmar los concursantes que se adentrarán en esta aventura.

El pasado sábado, María Patiño anunció en 'Sábado Deluxe' la fecha del estreno. Después de confirmar quien sería el duodécimo concursante del reality, siendo la actriz italiana Valeria Marini, se dispuso a desvelar lo que el público estaba esperando. La conductora del espacio anunció que la cadena estrenaría el programa el jueves 8 de abril.

Nada más enterarse del regreso del espacio, los espectadores comenzaron a especular sobre la lista de confirmados. A lo largo de estas semanas se han ido anunciando a los supervivientes y muchos de ellos han cumplido la lista prevista. Sin embargo, hay muchos otros que han resultado ser una sorpresa. Está claro que la cadena ha apostado por la convivencia en esta temporada, dado que ha fichado a concursantes rivales que, seguramente, terminen enfrentándose.

Antonio Canales

El primero en confirmarse fue Antonio Canales. El espacio presentado por Ana Rosa Quintana ha dejado muy sorprendidos a los espectadores al confirmar a Antonio Canales como concursante, dado que no se encontraba entre el listado de posibles concursantes. El artista será trasladado a Cayos Cochinos para vivir la aventura con más celebrities, las que se confirmarán próximamente.

El concursante confirmado es un artista sevillano nacido en 1961 cuya familia es reconocida, dado su éxito internacional como bailaor. Se ha hecho un hueco en los espacios del corazón de Telecinco, principalmente por los momentos más duros de su vida. El artista se convirtió en noticia por pasar por problemas complicados relacionados con las drogas y las traiciones familiares.

Su carrera comenzó en el Ballet Nacional y luego se marchó a París, donde adquirió fama internacional. Ganó numerosos premios entre los 80 y los 90, en 1992 creó su propia compañía y tres años después, en 1995, recibió el Premio Nacional de Danza.

A lo largo de su larga trayectoria, también se ha hecho eco en 'Sálvame' al tener que enfrentarse con grandes obstáculos por culpa de las drogas. Durante una entrevista confesó que tenía problemas y que consumía de manera habitual. Esto le afectó también en su carrera profesional, ya que en el año 2000 su gira por México se canceló al ser retenido por la policía en nueva York. Asimismo, en 2011, fue pillado con su pareja. Lo más llamativo de esto es que fue su propia pareja quien había contactado con los paparazzis a cambio de 14.000 euros.

Sylvia Pantoja

La segunda concursante confirmada fue Silvia Pantoja. Este reality no va a ser nada nuevo para ella, dado que muchos familiares suyos han pasado por la isla antes: Isabel Pantoja e Isa Pantoja. Además, en 2004, participó en 'La selva de los famosos', por lo que podría tener cierta ventaja a la hora de enfrentarse a la supervivencia.

Esta ha sido una gran oportunidad para ella, ya que la prima de la tonadillera se marcó a México para desarrollar su faceta como cantante. Como consecuencia, lleva muchos años alejada del foco mediático, aunque reapareció gracias al polémico enfrentamiento entre Pantoja y su hijo, Kiko Rivera. Su última aparición en la pequeña pantalla fue en 'Cantora: la herencia envenenada'.

A raíz de esto, la mala relación con su prima no hizo más que aumentar. En el mencionado especial contó que la tonadillera tenía celos de la relación que ella mantenía ocn Paquirri. Su participación será útil a la cadena para mantener en el centro de las miradas el enfrentamiento Pantoja, dado que, seguramente, revelé más información durante su convivencia.

Alexia Rivas

Hace un año, el nombre de Alexia Rivas apareció en todos los medios de comunicación, incluso en los internacionales. Se convirtió en una de las grandes protagonistas del confinamiento por su inesperada aparición con Alfonso Merlos. El denominado 'Merlos Place' destapó la relación de ambos, mientras que, a ojos del público, el colaborador mantenía una relación con Marta López.

Dspués de esto. Rivas fue perseguida por la prensa rosa, incluso por sus propios compañeros. Antes de esto, Rivas era compañera de María Patiño y reportera de 'Socialité', programa que abandonó por la presión mediática. Esto se convirtió en un intercambio de ataques y de demandas entre el espacio de Telecinco y la excolaboradora.

Tras el escándalo, la periodista decidió alejarse de la televisión y dedicarse plenamente a sus redes sociales. Es por esto por lo que su participación en el reality será su gran regreso a la televisión, lo que volverá a situar en las mesas de debates el triángulo amoroso del que forma parte con Merlos y Marta López.

Tom Brusse

Tom Brusse arrasó con su participación en 'La isla de las tentaciones'. Su conflicto con su expareja Melyssa Pinto será trasladado a la isla, lo que resultará muy llamativo por los espectadores. La relación entre ambos terminó cuando se presentaron al reality presentado por Sandra Barneda, ya que llegaron juntos y se volvieron a España separados por las constantes infidelidades de él.

Actualmente, el actual colaborador de Telecinco mantiene una relación con Sandra Pica, la soltera que conoció en República Dominicana. La pareja participó en 'La casa fuerte', donde se mostraron como una relación frágil que siempre se veía alterada por el nombre de Melyssa. Es por esto por lo que la participación de ambos en 'Supervivientes' dará mucho que hablar.

Olga Moreno

Olga Moreno es uno de los fichajes más polémicos de la edición. Antonio David Flores se encuentra en el centro de los debates de Telecinco tras el estreno de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. En el mencionado espacio la protagonista le acusa de malos tratos, por lo que ha sido expulsado de 'Sálvame'.

Es por esto por lo que la mujer de Antonio David puede llegar a convertirse en una de las protagonistas de la edición. Como consecuencia, no se sabe quien irá a defenderla en el debate. Es probable que sea Rocío Flores, ya que participó el año pasado como concursante del espacio y su padre está vetado de la cadena hasta que se averigue la verdad.

Moreno es diseñadora de moda y comenzó una relación con el ex marido de Rocío Carrasco en 2001. Ella considera a los hijos de su pareja como suyos y, además, tienen una hija en común. A pesar de todo lo que se está hablando a raíz del documental, ella siempre se ha mostrado del lado de su pareja. Sin embargo, atravesaron una crisis hace poco, ya que salieron a la luz una serie de infidelidades por parte del ex Guardia Civil.

Carlos Alba

Nadie se esperana su participación en el reality, pero Carlos Alba ha sido fichado para unirse a 'Supervivientes'. Es concursantes es conocido por su paso por 'Masterchef 7', la que se emitió en 2019 en TVE. El cocinero se hizo con el cariño de los espectadores y se quedó a las puertas de la final. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver en la pequeña pantalla, por lo que su paso por Honduras le servirá como trampolín para volver a los focos.

Gracias a su paso por el talent de La 1, Carlos es un reconocido chef y empresario. Tiene doble nacionalidad, italiana y española, y tiene un exitoso canal de YouTube bajo el nombre 'Gemelos de Categoría'. Este espacio lo protagoniza con su hermano gemelo y ofrencen a sus seguidores recetas italianas.

Marta López

Marta López fue una de las confirmadas que comenzó a crear polémica antes de entrar. La colaboradora de 'Sálvame' es un experta en realities, pero nunca se ha enfrentado a uno similar a 'Supervivientes'. Acostumbrada a participar en concursos con todas las comodidades, López se enfrentará por primera vez a circunstancias extremas, escasez de comida y a la convivencia con una de sus peores enemigas.

López se hizo famosa en televisión gracias a su paso por 'Gran Hermano 2'. Aunque fue la primera expulsada, le dio tiempo a conquistar a los espectadores con su personalidad, por lo que se convirtió en una colaboradora habitual de la cadena. Gracias a ello, también volvió a la casa de Guadalix en dos ocasiones. En 2004, concursó en 'GH VIP', donde duró hasta ser la séptima expulsada, y, en 2011, en 'GH: El reencuentro'.

Tras su paso por los realities su presencia comenzó a escasear, pero, en 2020, regresó como uno de los personajes más mediáticos gracias al 'Merlos Place'. Su relación más conocida fue con Alfonso Merlos, dado que ambos eran compañeros de 'Ya es mediodía'. Sin embargo, su relación acabó de la peor manera posible cuando él fue pillado siéndola infiel con Alexia Rivas durante el confinamiento. Es por esto por lo que la participación de ambas en 'Supervivientes' dará mucho que hablar.

Desde entonces, han salido a la luz muchos hombres que han pasado por la vida de la colaboradora. Kiko Hernández, uno de sus mejores amigos, intervinó en 'Sálvame' para desvelar algunos de los hombres mantuvieron una relación con ella. Tal y como reconoció el colaborador, su amiga estuvo con gente tan importante en nuestro país como "dos futbolistas de primera división y un político".

Sin embargo, la sonada polémica fue aparcada cuando López exigió a su compañero que se retractase y apoyase su versión de que eso no era cierto. "Me he confundido, no ha tenido nada con ningún político", reculó entonces Hernández. "Fue en el programa de Crónicas Marcianas, hace 18 ó 19 años, y la memoria me falla. La que estuvo con un político no era Marta, sino una compañera suya", agregó. No obstante, nadie les creyó.

Lara Sajén

La octava concursante confirmada se trata de Lara Sajén. Su fichaje no fue ni planteado por los seguidores del programa, dado que es principalmente conocida por su paso por 'Maestros de la Costura, talent de TVE. La sorpresa de todos se debe a que el reality nunca había fichado a nadie de sus características.

Sajén es de lo más polifacética, dado ha sido también actriz, cantante y diseñadora. Aunque ha pasado casi toda su vida en España nació en Buenos Aires en 1977. A lo largo de su trayectoria ha pasado por trabajos que nadie imaginaría. Durante su época de bailarina formó parte de uno de los grupos más famosos de nuestro país, Fangoria. Acompañó a Alaska y Nacho Canut en numerosas giras.

Melyssa Pinto

Melyssa Pinto volverá a particpar en un reality junto a su ex pareja, Tom Brusse. Entraron juntos como pareja en 'La Isla de las Teneciones' y salieron con su relación completamente rota. Desde entonces, se han visto obligados a compartir plató, lo que nunca le hizo demasiada gracias a Melyssa. Gracias a esto, volverán a reunirse en una isla y tendrán que convivir ante situaciones extremas.

Melyssa se hizo conocida en el mundo Mediaset por su participación en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Entró en el programa para encontrar el amor y lo hizo con Alberto Santana. Luego pasó a ser tronista, donde conoció a Tom. Sin embargo, conquistó a todos los seguidores de la cadena en 'La Isla de las Tentaciones' por su manera de enfrentarse a las mentiras de su entonces pareja.

Nació en Santa Cristina d’Aro (Girona) y tiene la doble nacionalidad, porque sus padres son portugueses y vinieron a España de jóvenes "para buscarse una vida mejor". Ha estudiado diseño de moda y ahora es diseñadora e influencer.

Omar Sánchez

Uno de los mayores miedos de Anabel Pantoja se ha hecho realidad. Su novio, Omar Sánchez, también conocido como 'el Negro', se adentrará de lleno en el mundo Mediaset. Lo conocemos por ser la pareja de la sobrina de Isabel Pantoja desde hace tres años. Es la primera vez que participará en un programa de Telecinco y lo hará enfrentándose a una de las aventuras más extremas de la televisión.



Lola

'La Isla de las Tentaciones' ha traído consigo a la undécima concursante confirmada de ‘Supervivientes 2021’: Lola. Aunque comenzó apareciendo por los platós de Telecinco desde muy joven, es auxiliar veterinaria y una gran amante de los animales. En 2017 entró en 'Mujeres y hombres y viceversa' como pretendienta de Diego y salieron juntos del programa. Desde entonces, vivieron una relación de tres años que se rompió al participar en el programa presentado por Sandra Barneda.

Ha sido su participación en el reality lo que la ha llevado a hacerse un hueco en Honduras. Se convrtió en una de las participantes más polémicas de la tercera edición, ya que, rápidamente, sintió atracción por Simone. A raíz de esto, Diego quiso ponerse a prueba con Carla. Tras unas semanas confundida, Lola quiso arreglar las cosas con su pareja y se enfrentó con él en la Hogera de Confrontación. Sin embargo, sus dudas volvieron a surgir y terminó con otro de los solteros, Carlos. A pesar de ellos, ambos volvieron solos a su casa y con su relación terminada.

Valeria Marini

Valeria Marini, modelo y presentadora italiana, es la duodécima concursante de ‘Supervivientes 2021’. La modelo italiana jugará con ventaja, ya que ya ha participado en grandes realitys italianos como ‘Grande Fratello VIP’, ‘La isla de los famosos’ o ‘La Isla de las Tentaciones’. Su nombre llego a España porque en este último reality calló en la tentación de Iván González, extronista, colaborador habitual de Telecino y concursante de 'Supervivientes' y 'La casa fuerte'.

La modelo comenzó su trayectoria profesional de la mano del modelaje en los años 90. Con el paso del tiempo se convirtió en un popular personaje de Italia saltando incluso a la gran pantalla haciendo de Mina en la película Bámbola de Bigas Luna.

Agustín Bravo

Agustín Bravo ha resultado ser un fichaje muy llamativo y que nadie se esperaba. El mítico presentador de radio y relevisión ha aceptado a enfrentarse a esta aventura en Honduras con sus 60 años.

Bravo fue uno de los rostros estrellas de la televisión de los años 90. Su profesionalidad saltó al estrellato cuando fue compañero de Carmen Sevilla en 'El Telecupón', uno de los programas más míticos de la historia televisiva. A raíz de esto ha pasado por varias cadenas como Antena 3, Canal Sur, Popular TV, Televisión Castilla y León, Canal Extremadura, Giralda Televisión o Intereconomía. Su éxito al frente del programa de Canal Sur le permitió ser galardonado con la Antena de Oro al mejor presentador.

Por otro lado, el presentador quiso probar otras cosas y se metió en política. El presentador cerró la candidatura del partido de Ciudadanos al Congreso en las elecciones generales del 26 de junio de 2016.

En la actualidad, Agustín Bravo trabaja en la Cadena COPE como presentador del programa de las mañanas de la cadena en Sevilla, y como sustituto habitual de Carlos Herrera en 'Herrera en COPE' durante las vacaciones de éste último.

Alejandro Albalá

Tras años especulando su participación, finalmente, Alejandro Albalá se ha convertido en concursante confirmado de 'Supervivientes', siguiendo así los pasos de sus exparejas Sofía Suescun y Isa Pantoja, por los que siempre ha ocupado en hueco en todas las tertulias de los espacios del corazón.

Su fama se catapultó por su boda con la hija de la tonadillera. Un tiempo después, su fama continuó formando parte del universo Mediaset y mantuvo intermitente noviazgo con la hija de Maite Galdeano. Gracias a ello, ya tiene experiencia en realities, dado que participó en 'GH Dúo'.

En 2018, ya visitó la isla para dar una sorpresa a su pareja de entonces. Sofía Suescun fue la ganadora de 'Supervivientes 2018' y se llevó la sorpresa de la visita de Albalá, a quien Jorge Javier Vázquez nombró como "concursante del futuro". Lo que se ha cumplido.