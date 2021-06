Jordi Cruz aclara lo que piensa de Ayuso tras el revuelo por su voto: "Si me he de definir políticamente..."

Jordi Cruz no suele mojarse en política. Sin embargo, el mes pasado, justo antes del 4-M, dedicó unas palabras a Isabel Díaz Ayuso. En plena campaña de las elecciones madrileñas, el cocinero desveló a quien votaría y dejó claro lo mucho que admiraba la manera en la que estaba gestionando la pandemia la candidata del Partido Popular.

Dado el revuelo, un mes después, ha decidido aclarar lo que dijo en una entrevista para 'La Vanguardia'. Tal y como ha recordado el juez de 'MasterChef', fue muy criticado y le acusaron de haberse posicionado políticamente. No obstante, él niega haberse proclamado de un partido u otro.

"Yo soy cocinero, nunca he hablado de política porque no me interesa y si me he de definir políticamente, soy tecnócrata y me gusta la gente que gestiona bien, porque interpreto el país como una empresa", aseguraba el conductor del talent culinario ante todos los comentarios recibidos por sus palabras a Ayuso.

A pesar de ello, volvió a mostrar su apoyo a la manera de pensar de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. "Si te cobra impuestos, si no te doy un crédito porque ya te doy por muerto, si no te ayudo, te he de dejar abrir. Es así: nos podemos morir de virus y de hambre, de las dos cosas", comentaba el chef.





"No estamos hablando de ideología política ni de catalanismo ni de madridismo, sino de coherencia, no hay más. Solo digo bravo, porque la gastronomía es un pilar en este país y ella lo ha tenido en cuenta", señalaba Cruz, dejando claro que lo que le lleva a apoyar a la política del PP es la importancia que le da a la hostelería.

"Yo que jamás habría votado al PP, ahora votaría a Ayuso"

Asimismo, el cocinero opina que la pandemia provocará "una escabechina bestial” en el sector de la hostelería. De igual manera, cree que el 40% de los restaurantes que estaban abiertos antes de la pandemia quedarán cerrados. Es por esto por lo que sigue posicionándose del lado de Ayuso, a pesar de asegurar que no se considera de un partido político concreto.

Fue en una entrevista radiofónica donde Jordi Cruz, al hablar de las consecuencias que ha tenido la pandemia, comparó las situaciones que viven Cataluña y la Comunidad de Madrid. "No puede haber tanta diferencia entre lo que se hace en Barcelona y lo que se hace en Madrid", sentenciaba Cruz.

"Yo que jamás habría votado al PP, ahora votaría a Ayuso. ¡No puede ser!", afirmaba el cocinero muy sorprendido por lo que estaba sucediendo. "¿Qué está pasando?", se preguntaba muy confuso. A raíz de esto, el chef Carles Abellán, también reconoció que, "siendo de izquierdas", también votaría a Isabel Díaz Ayuso.