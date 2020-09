Joaquín Prat explota contra Torra y su recomendación de no ir a Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunieron este lunes para barajar opciones contra la Covid-19 y así frenar la expansión de la pandemia. Es por esto por lo que decidieron establecer nuevas medidas de restricción en 37 zonas de Madrid.

Acto seguido, Quim Torra, presidente de la Generalitat, robó la atención de las cámaras por sus declaraciones al respecto. Torra recomendó a los catalanes no trasladarse a Madrid "en modo alguno", a no ser que sea por un caso "excepcionalísimo y con todas las medidas de prudencia".

Asimismo, explicó que había propuesto a Aena y Renfe que pusieran en marcha controles de temperatura a todas las personas que llegaran de la Comunidad de Madrid.

Esta actitud de Torra no gustó a Joaquín Prat, presentador de 'Cuatro al día', por lo que no se cortó y respondió, indignado, a las declaraciones del político. "¿Y los asintomáticos, señor Torra? ¿Esos si pueden ir? ¿O tampoco? ¿Cómo sabemos si lo tienen o no lo tienen?", apuntó el periodista.

"Yo es que... de verdad. Aquí estigmatiza todo el mundo", concluyó el presentador del espacio de Mediaset muy ofendido.

Ana Rosa Quintana y Mayka Navarro se burlan de la actitud de Torra

De la misma manera, las palabras de Torra también han llegado a la mesa política de 'El Programa de Ana Rosa'. Ana Rosa Quintana, al ver entre los presentes a Mayka Navarro, ha bromeado respecto a su asistencia: "Mayka, ¿tú cómo te atreves a venir a Madrid después de lo que dice tu presidente?".

"Vine justo ayer, cuando Torra desaconsejó venir a Madrid... el AVE no iba muy lleno pero vine", respondió Navarro entre risas. "Creo que es una barbaridad lo que ha declarado, esas declaraciones no tienen sentido. ¿Qué pasa, cuando nosotros estábamos tan mal hace un mes la gente de Madrid no tenía que ir a Cataluña?", agregó con un tono más serio.

Tras las declaraciones de la colaboradora, Quintana ha mostrado estar totalmente de acuerdo con ella. "¿Te imaginas que hubiera sido al contrario, que alguien de Madrid hubiese dicho que no fueran a Cataluña?", sentenció la presentadora.