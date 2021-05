Joaquín Prat planta cara a Alessandro Lecquio por lo que dice de Rocío Carrasco: "De esos polvos estos lodos"

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Además de otros rostros reconocidos del mundo televisivo. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame' cada tarde y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana. Además de ser el tema central de la sección dedicada a la crónica social de 'El Programa de Ana Rosa'.

Desde que comenzó a hacerse público el punto de vista de Carrasco y su versión de los hechos, los colaboradores de Telecinco se han ido pronunciando y posicionando en un bando u otro. La mayoría de ellos se han puesto del lado de la hija de Rocío Jurado, como Carlota Corredera, Kiko Hernández, Miguel Frigenti o Paloma García Pelayo, mientras que Kiko Matamoros, María Patiño y Alessandro Lecquio han puesto en duda las palabras de ella. Asimismo, Ana Rosa Quintana y Gema López también ha cuestionado algunos de los hechos que Carrasco ha contado.

Este martes, el trato de Carrasco con sus hijos ha vuelto a ser el centro del debate en el espacio dirigido por Joaquín Prat en el formato que presenta Ana Rosa Quintana. Lecquio ha vuelto a dejar clara su postura y ha vuelto a arremeter contra la actitud de Carrasco frente a sus hijos, Rocío y David Flores.





"No lo entiendo ni lo entenderé"

"Yo creo que con el caso de Rocío Carrasco nos quieren meter un 'trágatela entera'. Y las cosas no son así... Yo no puedo entender a una madre que ha elegido como opción de vida no volver a saber nada de sus hijos. No lo entiendo ni lo entenderé", ha comenzado diciendo el colaborador. "Yo no digo que Roció Carrasco sea una mala madre, pero lo que sí que digo es que no entiendo la decisión de una madre de no tener en su vida a sus hijos", ha aclarado para evitar los malentendidos.

Ante sus palabras, Joaquín Prat, quien siempre se ha mostrado como un claro defensor de Carrasco, ha reaccionado al mostrarse totalmente desacuerdo con su compañero: "Te has perdido algún capítulo, perdóname". "Dime cuáles", le insistía Lecquio. "Te has perdido, para empezar, los informes psicosociales", ha señalado Prat, dando así pie a una tensa conversación.

"Y, perdóname la expresión, pero de esos polvos estos lodos", ha sentenciado el presentador de Cuatro. "Perdóname que te diga, pero hay informes por los dos lados, creo. Porque han sacado unos, pero también hay otros", ha insistido Lecquio. "Cuando hablo de informes psicosociales, son los escritos al juzgado ¿Vale? No son los que presenta uno u otro", le ha interrumpido Prat para aclararle a qué se refería.

"¿Y?", ha continuado diciendo el ex de Ana Obregón. "Pues habrá informes o no, no. Hay informes y son los del juzgado", ha insistido Prat, a punto de perder la paciencia. "Aunque existan esos informes, yo sigo sin entender a una madre que ha cogido como opción de vida no tener a sus hijos", ha concluido Lecquio, sin estar dispuesto a cambiar su postura.