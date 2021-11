Joaquín Prat frena a Lequio por lo que hace con un colaborador en 'El programa de AR': “Ha sido más elegante"

Alessandro Lequio y Rosa Benito han protagonizado una de las últimas batallas en los platós de Telecinco. Todo comenzó cuando el colaborador de 'El Programa de Ana Rosa' cargó duramente contra Benito y asegurando que le había molestado descubrir que las alianzas que la ex de Amador Mohedano fundió en directo en 'Sálvame' no fueron las de su boda. Ella, inmediatamente, quiso defenderse y prefirió no decir nada sobre él porque le daba "pena" y alegó que estaba "muy mayor".

A continuación, Lequio emitió una duras palabras contra su compañera: "Sabía que Rosa Benito era muchas cosas, entre ellas una mentirosa que se viste por los pies... Pero ahora me he dado cuenta de que es cortita, pero muy cortita", dijo. Llegados a este punto, Benito quiso defenderse tratando de dejar a su familia fuera de este conflicto.





"Tú sabes lo que siento cuando te veo", se defendió ella. "Métete conmigo, pero no metas a las familias, ellos tienen su vida. Me duele que me insulten porque yo no he insultado a la gente. ¿Decir me da pena y lo veo mayor es malo? ¡Yo también soy mayor!", reprochaba ella. "Deja a las familias, Alessandro Lequio, hay que evolucionar, no nos podemos quedar atascados y los hijos duelen mucho. Conmigo, Lequio, métete conmigo", añadía ella. No obstante, los reproches no acabaron ahí: "Si te ha molestado, te pido perdón pero si tienes que decirme algo, dímelo pero deja a mi familia fuera. Yo no me metido a nadie de un entorno y de cortita no tengo nada", aseveraba ella.

Un cruce de reproches que se ha alargado durante días y que este miércoles ha vuelto a 'El Programa de Ana Rosa', cuando Patricia Pardo y Joaquín Prat han querido tomar partido y se han posicionado a favor de uno de ellos.

Joaquín Prat frena a Lequio por lo que hace con un colaborador

'El Programa de Ana Rosa' reproducía este miércoles en el espacio. "Ayer te despachaste a gusto. Rosa ha sido más elegante que tú. Después de soltar todo tipo de, no sé cómo decirlo...", ha comenzado diciendo Joaquín Prat. No obstante, no ha sido el único en opinar sobre este conflicto, ya que anteriormente Patricia Pardo también se había pronunciado: "A ver cómo calmas a la fiera hoy, ya te vale... Es que ya te vale, Lequio", le recriminó ella.





Después de estos mensajes, Lequio procedió a defenderse y explicar los motivos de su enfado. "No me molestó que dijera que soy mayor, sino que yo le daba mucha pena porque es tocar temas personales", ha tratado de justificarse él. En este sentido, él ha aceptado las disculpas de Rosa y ha tratado de poner la paz.