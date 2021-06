Rosa Benito le da un serio aviso a Irene Montero por Rocío Carrasco: "Infórmese, ministra"

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha revolucionado las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores han estado muy expectantes ante cada nuevo testimonio, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Además de otros rostros reconocidos del mundo televisivo. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame', 'Ya es mediodía' y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana.

El miércoles fue el cierre definitivo de esta primera etapa de la docuserie, por lo que la protagonista acudió al plató para contestar las dudas de los colaboradores. Además, el programa terminó por todo lo alto y con una noticia que dejó a todos alucinados. El espacio emitió el anuncio de la segunda parte de la docuserie, la que abordará todas las polémicas familiares y se estrenará en otoño de este año. Asimismo, hicieron llegar a Carrasco los mensajes de algunas reconocidas mujeres que le mandaban todo su apoyo y agradecimiento. Entre ellas, una de las más destacadas fue Irene Montero.

Este momento ha sido recordado este martes en 'Ya es mediodía' y ha sido muy criticado por Rosa Benito, quien también se mostró muy dura con su sobrina durante la emisión de la docuserie por los comentarios que hacía sobre su familia. Esta vez, la colaboradora del programa presentado por Sonsoles Ónega ha dedicado unas duras palabras a la ministra de Igualdad por participar en el formato de Carrasco.









"Ministra, me parece muy fuerte..."

Rosa Benito se ha mostrado muy dura con la política al recordar cuando, tras el primer episodio de la docuserie, reconoció en 'Sálvame' que no había visto los testimonios de su protagonista con detenimiento: "No he tenido la oportunidad de ver con detenimiento la información judicial".

"Deje de ser tan populista y céntrese en su labor como ministra", escribía Raquel Moreno, hermana de Olga Moreno y cuñada de Antonio David a través de su cuenta de Twitter tras recordar estas palabras de Montero. Unas palabras que Benito ha apoyado al ver el mensaje que Montero dedicó a su sobrina: "Que esta esté haciendo el alarde que está haciendo y ahora resulte que no ha leído, no ha visto ni se ha informado... Me parece que está metiendo la pata esta señora. No puede hablar sin conocer el caso".

"Lo que ha hecho Irene Montero no está bien tampoco", agregó la cuñada de Rocío Jurado tras asegurar que "no es justo lo que hace" la ministra de Igualdad. "Para defender algo o alguien, por lo menos infórmese. Ministra, me parece muy fuerte... Hay muchas mujeres en este caso, y muchos hombres también", sentenciaba. Unas palabras que ha apoyado su compañero de mesa, Miguel Ángel Nicolás: "Como ministra tienes que tener más responsabilidad a la hora de opinar. Me parece muy bien que su figura sirva para poner el caso bajo la luz pública, pero a lo mejor tiene que enterarse de qué va la historia".