Joaquín Prat se pronuncia sobre el posible fichaje de Olga Moreno por 'El programa de Ana Rosa': "Lo decide"

Joaquín Prat, presentador de 'Cuatro al día', se encuentra de vacaciones tras una intensa temporada televisiva, en la que también ha tenido un papel importante en 'El programa de Ana Rosa'. Prat ha aprovechado su estancia en Marbella para atender a lo medios de comunicación y revelar nuevos datos sobre el posible fichaje de Olga Moreno en el programa matinal de Telecinco, presentado por Ana Rosa Quintana.

Durante un concierto en el festival 'Star Lite' de Marbella, donde le hemos podido ver aparentemente bronceado y apurando las vacaciones ha valorado la inminente vuelta a la pequeña pantalla. "Es un gusto estar en Marbella, viendo que el turismo nacional funciona y se está reactivando. Vacaciones también es acordarse de los que trabajan para que podamos disfrutar los que tenemos la suerte de tenerlas", aseguraba el presentador mostrando su alegría por poder disfrutar de la geografía española. Además, comentaba lo que esperaba en la nueva temporada.





"Volvemos a 'Cuatro al día' el 1 de septiembre con algunas novedades, pero siempre intentando estar cerca del espectador. Haciendo esa labor de servicio público y de entretenimiento tan importantes". Por otra parte se refería a 'El programa de Ana Rosa', donde ha afirmado que "habrá novedades" pero que por ahora desconoce. "Yo me enteraré cuando me incorpore, pero todos los años hay novedades. Ana arranca con alguna entrevista potente y esperemos que sea una temporada tan buena como la anterior, que los datos fueron muy buenos", aseguraba.

Llegaba entonces el momento en el que Prat era preguntado por la posible incorporación de Olga Moreno, última ganadora de 'Supervivientes', como colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. El presentador resoplaba y dudaba un momento antes de decir: "Pufff, madre mía". Rápidamente salía al paso afirmando que "todo el mundo tiene cabida y más una persona que está de plena actualidad. No estaría mal, si ella quiere, sin ningún problema, nosotros encantados de recibir a todo el mundo que venga a aportar cosas buenas". Unas palabras que no cierran la puerta a que Moreno pueda convertirse en un personaje habitual de Telecinco.

Joaquín Prat tajante sobre la vuelta de Antonio David Flores a Telecinco

Prat recibía entonces una nueva pregunta, en este caso sobre si a Antonio David Flores le darían cabida. En este caso, la respuesta del presentador era rotunda y tajante: "me parece que Antonio David, de momento, va a tener que esperar. No lo decido yo, eso lo decide la cadena, y de momento va a estar en barbecho". Unas declaraciones que dejan claro el veto que tiene la cadena con el exmarido de Rocío Carrasco, actual pareja de Olga Moreno. El exguardia civil no tiene nada fácil su vuelta a Mediaset, como se había rumoreado en las últimas semanas, no al menos a los formatos en los que está Joaquín Prat.