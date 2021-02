Joaquín Prat ya no se calla y confiesa lo que ha vivido los últimos meses: "He llorado mucho"

Joaquín Prat se ha convertido en estos últimos meses en uno de los altavoces de referencia en el mundo de la televisión. A través de su programa "Cuatro al día", el presentador no ha dudado en contar la parte más dura de la pandemia sin tapujos ni cortapisas. Contando la verdad. La audiencia se ha sentido identificada con la manera cruda pero humana con la que ha Joaquín Prat ha relatado uno de los momentos más difíciles para el mundo. Pero eso también ha dejado una importante huella en el presentador.

En una entrevista esta semana en la revista "Lecturas", Joaquín Prat ha desvelado que ha llorado muchas veces al estar en primera línea informando sobre la dura situación que vivimos. "He llorado más en 'Cuatro al día' que en toda mi carrera. Por tristeza y por rabia, pero también por cosas buenas como algunos reencuentros", ha señalado. Esto ha obligado a Joaquín Prat ha intentado desconectar cuando llega a casa. "Colecciono todos los corchos de todas las botellas de vino que descorché al llegar a casa durante las peores semanas del confinamiento", ha confesado.

Joaquín no teme en dar voz a todos los protagonistas de la pandemia, incluso a los negacionistas. Aunque eso le haya costado más de una crítica. "Intenté de corazón que uno me diese argumentos, le dejé hablar durante cinco minutos y lo único que hizo fue atacar a los medios. Lo despedí con un hasta nunca y me costó insultos de todo tipo y amenazas en redes sociales. Algo nada agradable", admite el presentador.

EL LEGADO DE SU PADRE

Pero la profesionalidad de Joaquín Prat es incuestionable. Y es que lleva en la sangre y en el apellido la herencia de uno de los mejores presentadores de la historia de nuestra televisión. En la entrevista para "Lecturas", Joaquín no duda en alabar a su padre. "Lo que más intento imitar de él fue su actitud ante la vida. Pies en la tierra siempre, respeto a todo el mundo y las alabanzas y los comentarios positivos mejor si te entran por aquí y te salen por allá", señala el presentador.

Cuando mantuvo la última conversación con su padre, Joaquín tenía 19 años. Por entonces, el presentador reconoce que era un "niñato bastante estúpido". "Maduré después a marchas forzadas cuando él falleció", dice. Ahora intenta volcar toda su experiencia vital en su hijo de 5 años. "Hago con él todas esas cosas que no pude hacer con mi padre. Vamos a la montaña, pasamos todo el día con la moto, jugamos al rugby... (...) Ahora estoy en la televisión entre semana de once de la mañana a nueve de la noche. Pero los fines de semana lo dedico plenamente a mi familia. Igual que hizo mi padre", concluye.

