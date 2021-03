Jesús Cintora se queda a cuadros por el gesto que le dedica una espontánea: "¡Señora, educación!"

Este miércoles, tras informar de lo sucedido en las esfera política como consecuencia de las elecciones anticipadas convocadas por Isabel Díaz Ayuso y el abandono del Pablo Iglesias del Gobierno para convertirse en candidato de Unidas Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid, 'Las cosas claras'ha realizado una conexión en directo con una reportera del programa que se encontraba en una manifestación de Vox en Sevilla.

El partido liderado por Santiago Abascal había convocado a sus afiliados a una "declaración de prensa" pública. Fue entonces cuando, al ver los acontecimientos a los que se estaba enfrentando su compañero, Jesús Cintora se mostró muy sorprendido.

A raíz de la aglomeración de gente que se había formado en la manifestación, la policía se vio obligada a intervenir para controlar que se cumplieran todos los protocolos de seguridad exigidos para prevenir el coronavirus. "¡Menos grabar y que no dejen pasar!", gritaban los manifestantes. De la misma manera, muchos empezaron a gritar "libertad, libertad" cuando intentaban entrar en la plaza en la que se encontraba el líder de Vox.

"O sea, lo que tenemos ahora mismo es un acto publicado en las redes de Vox como una rueda de prensa pública, pero es en una plaza", informó Cintora para poner en contexto a los espectadores. "Y ha ido la gente y la policía para intentar que no accedan unos cuantos porque en mitad de la pandemia eso se masificaría. ¿Eso es lo que está ocurriendo?", quería saber el conductor del espacio de La 1.

Ante su pregunta, la reportera asintió y destacó que no se estaba respetando la distancia de seguridad y que, incluso, algunas personas no llevaban mascarilla. "En principio nos decían miembros de Vox que era dirigido a los afiliados, pero, efectivamente, lo publicaban en las redes sociales. Por tanto, la gente que quería escuchar a Santiago Abascal, ha venido aquí y se ha encontrado con este despliegue policial que, seguramente, se hace para que no se repita esa imagen que veíamos en Murcia. Sin embargo, se ha creado un efecto contrario", informaba la reportera.

La reacción de Jesús Cintora

"Gente, en algunos casos, sin mascarilla y con distancias que no se respetan. Por tanto, un incumplimiento de protocolo sanitario en estos accesos con despliegue policial que hay para que la gente no acceda a este acto de Santiago Abascal en Sevilla", agregaba. sin embargo, lo que más llamó la atención de las imágenes fue una señora que se colaba para dedicar una peineta a la cámara.

"¡Señora, señora! ¡Un poco de orden, un poco de educación! Señora, esa peineta... ¡Por Dios! La señora... Mírala, mírala", exclamaba Cintora, muy sorprendido, al ver lo que estaba sucediendo en directo. "Buena patriota, mira", añadía el conductor del espacio sin poder retener la risa. "Televisión comprada por Podemos y toda la extrema izquierda. ¡Toma!", gritaba la espontánea, dedicando su gesto al programa de TVE.

Cintora ha reaccionado con una sonrisa, mientras que su colaborador Miquel Valls ha dicho: "Esa es la ultraderecha que se llena la boca de 'viva la policía' y tal. Pues haga caso a la policía usted como buena ciudadana y española, váyase a su casa y no acceda a la plaza".