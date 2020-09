La inesperada defensa de Ana Rosa Quintana a Fernando Simón: "Tiene todo el derecho"

La ausencia de Fernando Simón en las ruedas de prensa por su escapada Mallorca para descansar y grabar un programa junto a Jesús Calleja, ha generado muchos comentarios, tanto positivos como negativos. En cuento se hicieron públicos sus días libres, el experto fue bombardeado con críticas, tanto que sus vacaciones han sido las protagonistas de la mesa política de algunos programas de televisión.

Esto mismo ha sucedido este jueves en 'El Programa de Ana Rosa'. Tras explicar lo sucedido, Ana Rosa Quintana no se ha cortado y ha dado su opinión abiertamente: "Fernando Simón tiene todo el derecho a cogerse unos días de vacaciones, unos días libres, y hacer lo que le dé la gana", ha apuntado la presentadora, lo que ha sorprendido a sus compañeros. "Creo que ha llegado un momento en que el personaje ha superado a la persona", ha añadido.

Según han comentado algunos usuarios, esta inesperada defensa por parte de Quintana podría ser una tapadera para arropar el programa de Jesús Calleja, su compañero de cadena.

"Perdonadme, tiene derecho a tener dos o tres días y a hacer lo que le dé la gana en tres días o en una semana", ha continuado Quintana, que también defendió a Simón cuando fue criticado por hacer surf en Portugal durante sus días de vacaciones.

No obstante, el resto de colaboradores no estaban de acuerdo con la presentadora. "Tiene todo el derecho, pero a mí me produce cierta vergüenza ajena. Que, con la que está cayendo, un personaje como Fernando Simón, que comparece todos los días y tiene que dar ejemplo, se preste a hacer eso. Me produce vergüenza ajena. Me parece que es el mundo al revés. En este momento, me parece innecesario. Este señor es médico, no es un político", ha opinado Esther Esteban.

"Que, en la situación que estamos, Fernando Simón se vaya a grabar un programa de tres horas cuya grabación dura tres días, es no tener ni idea de lo que está sufriendo la ciudadanía. Alguien en el Gobierno tenía que haberle dicho 'espérate a que pase la pandemia y luego ya hazte todos los programas que quieras'. Me parece de sentido común", ha añadido Esther Palomera, a la vez que apoyaba la opinión de la colaboradora.

"Está ejerciendo más de político que de médico", ha concluido Quintana para cerrar el debate.