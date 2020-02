Javier Bardem usa su serie contra el "Imperio español" para atacar a Vox

El actor español Javier Bardem se encuetra estos días en Berlín para presentar en el festival de la capital alemana su última película. Se trata de "The Roads Not Taken", un film dirigido por Sally Potter que narra un caótico día en Nueva York en la vida de un padre, Leo (Javier Bardem), y su hija, Molly (Elle Fanning), que ha de lidiar con el inestable estado mental de él.

Durante sus distintos encuentros con los medios de comunicación, el oscarizado intérprete ha aprovechado también para arremeter contra Vox. Aunque la flema política de Bardem es ya menos habitual que antes, el actor siempre se ha caracterizado por mostrar sin tapujos su ideología y la ha defendido públicamente en escenarios tan importantes como los Premios Goya.

BARDEM DARÁ VIDA A HERNÁN CORTES

Bardem viajará esta semana a México a rodar la serie de Amazon sobre el conquistador español Hernán Cortes, que estará producida por Spielberg. El español ha adelantado que la serie "retratará también los abusos del imperio, que masacraba a los otros pueblos, y por eso Cortés pudo encender aquella chispa. A la vez, el español impuso la nacionalidad y la religión, algo que pasa hoy bastante en Europa", ha explicado Bardem en una entrevista en "El País". "Algunos beben en esas mismas aguas, y como nuevos Cortés en el Congreso se parapetan con lo de en el nombre de la raza, y declaran a otros enemigos solo por ser diferentes. Qué ganas de imponer. La extrema derecha reproduce el mismo comportamiento de los conquistadores", ha llegado a asegurar si nmencionar explícitamente a Vox.

Para marcar distancias con Vox, Bardem añade: "¿Sabes lo que me atrae? Que Hernán Cortés está tan en las antípodas de lo que soy, que me encanta interpretarlo". En otra entrevista para "El Mundo", Bardem mantiene su fijación contra la "extrema derecha": "Es fascinante observar cómo la extrema derecha, de Brasil a toda Europa, reproduce el mismo comportamiento de los conquistadores. Ese empeño en imponer la religión, la raza... esa obsesión por imponer las creencias propias a cualquier precio... En fin, de esos polvos estos lodos".

Bardem sabe que debido a sus ácidos comentarios políticos muchos pueden atacarle. Pero él ha asegurado que ahora ya no lee lo que se dice sobre su persona: "Si luego me atacan, ya no me entero. Hace tiempo que decidí concentrarme en otras cosas, en libros. Ahora prefiero que sea mi abogado el que se ocupe", ha asegurado.

SOBRE SU VIDA PRIVADA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

El actor español también critica que un famoso no pueda tener vida privada. "En ningún manual dice que tengas que renunciar a tu privacidad por ser actor. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde está el contrato que dice que tienes que asumir la interrupción de tu privacidad por hacer películas?", pregunta. Y, de nuevo, enarbola la defensa contra el cambio climático: "¿Qué más necesitan para verlo? Estar a 20 grados centígrados en el océano Ártico es muy gordo", concluye. El pasado mes de diciembre, Bardem llamó “estúpido” al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la manifestación del clima en Madrid. “Los políticos y políticas deben estar al nivel de este momento histórico, desde ese estúpido de Trump hasta ese estúpido de Almeida que quiere revertir Madrid central y permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes”, dijo junto a la activista sueca Greta Thunberg. Un día después, pidió disculpas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Pepón Nieto incendia las redes con estas palabras sobre la conquista de América