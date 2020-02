Pepón Nieto incendia las redes con estas palabras sobre la conquista de América

Pepón Nieto está llevándose muchas críticas este sábado debido a unas declaraciones sobre la conquista de América. Con motivo del estreno de la última obra de teatro que protagoniza, Naufragios de Álvar Núñez, el actor malagueño ha concedido una entrevista a El Mundo. En ella, ha esgrimido una opinión que no ha gustado demasiado en las redes sociales.

“Descubrimiento y conquista... Mejor no hubiéramos ido. Si hubiéramos ido a descubrir y no a conquistar... Pero fuimos a lo segundo. Todo eso, que además es una parte de la historia de nuestro país muy importante, no se conoce. Ni en los colegios. No se le da la importancia que tiene a lo que representa para nosotros como pueblo. La tenemos bastante escondida”, comenta Nieto en un extracto de la charla.

Sus palabras no han tardado en obtener unas cuantas respuestas negativas en Twitter. “La gente que juzga lo que se hacía en 1492 con la mirada del s.XXI. Esa gente...”, ha comentado un usuario. “Bufff... Qué cansinos somos echándonos mierda siempre y avergonzándonos de nuestro pasado como si fuéramos la peor nación de la historia. Como todos los países, hemos hecho cosas buenas y malas, pero los demás se centran en destacar las buenas y nosotros siempre nos fustigamos”, se ha lamentado otro.

“¡Qué cafres somos los españoles, Pepón! No como los griegos, fenicios, cartagineses, romanos, visigodos y, sobre todo, los pacíficos y simpáticos musulmanes que vinieron a descubrir en el 711 y, descubriendo, descubriendo, llegaron hasta Roncesvalles. Más tontos que ventanas...”, ha aseverado un tuitero más.

En la obra que de forma indirecta ha suscitado la polémica, estrenada por el Centro Dramático Nacional, Pepón Nieto encarna al gobernador Pánfilo de Narváez. Este lideró la expedición a La Florida de 600 hombres y cinco barcos, que supuso toda una década de desastres desde que se inició en 1527.