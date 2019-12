Martínez-Almeida responde en COPE a los insultos de Javier Bardem: "¿Qué méritos tiene Bardem?"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido duramente al actor Javier Bardem, que lo insultó durante la lectura de un manifiesto de la Cumbre del Clima, en el que llamó "estúpido" al alcalde de la capital de España.

Martínez-Almeida ha pasado por los micrófonos de 'Fin de Semana', en los que ha respondido al actor: “Que alguien como Javier Bardem, con los principios y la ideología que tiene Javier Bardem, y la politización que hace, lo que a mí me anima es a seguir adelante”.

Almeida ha reiterado su compromiso con el medio ambiente, eso sí, sin caer en la trampa de la extrema izquierda: “Lo que no me puede pedir Javier Bardem es que comparta las recetas de su ideología trasnochada”.

El alcalde de Madrid se ha mostrado dolido por el perjuicio que supone para la ciudad los insultos de Bardem: “No me ofende por mí esta mala educación. Me ofende por la ciudad. Madrid ha hecho un esfuerzo extraordinario, la ciudad se ha comportado de manera admirable, somo un ejemplo para el mundo. Y me duele que el nombre de Madrid se vea empañado por uno que decide llamar estúpido a su alcalde”.

Y se ha preguntado por qué Bardem es un abanderado de la lucha contra el cambio climático: “¿Qué méritos tiene Javier Bardem para leer el manifiesto de la cumbre del clima? Habría que plantearse si tiene la coherencia profesional y personal para poder hacerlo o si es parte de esa izquierda que predica lo que han de hacer los demás y no da ejemplo”.

Almeida ha asegurado que la lucha por la mejora de la calidad del aire es uno de los puntos clave de su gestión al frente del Ayuntamiento: “No soy partidario de Madrid Central. Nunca encontrarán una declaración mía negando que tengamos un problema de calidad del aire. Solo tuve la imprudencia de discrepar con la izquierda en las soluciones. Madrid Central no es la solución adecuada. A mí Madrid Central no me gusta como solución, pero tengo un pacto de gobierno y lo tengo que respetar”.

Y denuncia la manipulación de su discurso por parte de la izquierda: “Me tildaron de negacionista, no por negar que haya un problema de calidad del aire, sino por discrepar de las soluciones”.

El actor Javier Bardem ha llamado a título "muy personal" estúpidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almedida, durante la lectura del manifiesto que ha cerrado la Marcha por el Clima de Madrid.

Bardem ha intervenido antes que la activista sueca Greta Thumberg para leer el manifiesto de la Marcha por el Clima, en el que ha querido introducir dos opiniones "muy personales".

Ha sido justo después de que dijera, esto ya sí dentro del discurso oficial, que "los políticos y políticas deberían estar a la altura de este momento histórico".

"Perdonad -ha continuado-, esto es a nivel muy personal, desde ese estúpido de Trump, que abandona los acuerdos globales, hasta, esto también es personal, ese estúpido de Almedida, que quiere revertir Madrid Central y permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes", ha dicho.