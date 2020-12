Isabel Pantoja pone fecha y hora a su regreso a Telecinco para hablar de la herencia de Paquirri

Tras muchos rumores sobre cómo sería la posible vuelta de Isabel Pantoja a televisión tras todo lo que ha sucedido con su hijo Kiko Rivera y la lucha por la herencia de Paquirri, todo apunta a que la tonadillera podría estar más cerca que nunca de volver a un plató de Mediaset. Después de que Kiko Rivera contara su versión sobre todo lo que ocurrió con la herencia de su padre en el programa 'Cantora, la herencia envenenada', Isabel Pantoja podría estar dispuesta a contar su verdad públicamente en uno de los programas de la cadena.

El regreso de Isabel Pantoja a Televisión

A falta de confirmación oficial, el representante de Isabel Pantoja se habría puesto en contacto con uno de los directores de 'Sálvame' para confirmar que la vuelta de la artista estaría más cerca de lo que parece. Isabel estaría negociando su entrevista, una negociación que estaría más que encauzada, ya que la reaparición sería muy pronto.

Antonio Quilez

Tan solo unos días después de que la propia Isa Pantoja revelara que el reencuentro con su madre no había sido lo que ella esperaba, el representante de la tonadillera da un nuevo dato sobre cuál es la intención de Isabel Pantoja en estos momentos en los que su estado anímico es una de las grandes incógnitas.

Tras salir de "La casa fuerte" después de casi dos meses aislada en el reality de Mediaset, Isa Pantoja confesaba que no había podido contactar con su madre, Isabel Pantoja y anunciaba, vía exclusiva, que no dudaría en presentarse en Cantora si era necesario y saltar la verja para poder reencontrarse con la tonadillera. Algo que sucedió el pasado 23 de diciembre, cuando Isa se presentaba en la famosa finca para comprobar, de primera mano, cómo estaba su madre después de romper completamente su relación con Kiko Riveray evitar todo contacto con ella tras sus polémicas declaraciones en "Lecturas" confesando que temía por su madre y que creía que debería visitar a un psicólogo.

Las Navidades más frías en el clan Pantoja

Según ha desvelado Beatriz Cortázar en "El programa de Ana Rosa", el reencuentro entre madre e hija no fue como se ha contado, pero tampoco fue un momento fácil para la peruana. Isabel Pantoja no le dijo a Isa, como señaló Ana María Aldón en "Viva la vida", que no volviese por Cantora porque allí ya no le quedaba familia, y tampoco le reprochó que fuese igual a Kiko y no quisiese verla más, pero la conversación tuvo un tono serio lleno de dolor por parte de la tonadillera, muy molesta con su hija por sus recientes declaraciones.

