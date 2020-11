Desvelada la llamada de Isa P a Isabel Pantoja en el peor momento de la tonadillera: "No soy una amiga"

La calma ha saltado por los aires en el clan Pantoja. La reveladora participación de Kiko Rivera hace tres semanas en televisión, denunciando que su madre se había apoderado de su herencia - Cantora - y que la había hipotecado desde que era niño, además de que la tonadillera guardaba las cosas personales de Paquirri que Fran y Cayetano habían reclamado durante años, ha provocado un cisma sin precedentes en la familia.

24 días después, Isabel Pantoja guarda silencio. Además, se refugia en el búnker de Cantora sin atender ninguna llamada o mensaje. Prefiere guardar silencio ante los ataques indiscriminados que le llegan mientras Telecinco trufa su programación hablando de sus trapos más sucios.

Pero el silencio de la cantante es tal que ni siquiera coge el teléfono a su hija Isa P. Tal como ella ha desvelado en el programa "La casa fuerte", donde ella participa junto a su novio Asraf Beno, su madre no le coge el teléfono.

El reality, para alimentar aún más la polémica, pudo salir del concurso para pasar el fin de semana con su madre. Entonces, la joven decidió hacer primero una llamada a Isabel para ver cómo se encontraba y si estaba invitada a acceder a Cantora. Sin embargo, esa conversación telefónica nunca se produjo. Su madre no quiso hablar con ella. Primero, Isa P llamó al móvil de su madre pero le daba apagado. Algo que no le extrañó porque, según Isa, es algo que la tonadillera suele hacer cuando existe alguna polémica.

Después, llamó directamente a Cantora. Nadie se lo cogió. Lo intentó una segunda vez y alguien del servicio de la casa le dijo que su madre estaba durmiendo. En una tercera ocasión tampoco hubo suerte.

El silencio de su madre ha 'matado' a su hija. "Sabía que estaba mal pero para mí ella es muy importante. ¿No va a tener intención de hablar conmigo? No estoy para que encima me den un corte. No estoy para eso, intento entenderla, pero no puedo", contó Isa a su regreso al programa. "No soy una amiga, o una periodista, o una extraña... ¿Con periodistas sí habla? La paga conmigo, qué culpa tengo yo", ha insistido.

LA CONVERSACIÓN CON UNA PERSONA CERCANA A LA PANTOJA

Pese a todo, Isa P sí pudo contactar con alguien cercano a su madre. Esa persona le contó cómo estaba la cantante tras el tsunami mediático. "Hablé con una persona que está con mi madre y sí que me dio algunos mensajes. Que me deseaba que estuviera bien en el concurso, que hablaríamos fuera y esas cosas. Pero me esperaba que me dijera algo ella. Yo no la iba a preguntar por estos temas de fuera. Me hubiera gustado que lo mismo que me dijo la señora que está con ella me lo dijera por su boca. Ella, si no lo hizo, es porque estoy en un concurso, no quiere que vaya a más y que se la escuche", ha concluido la joven. Puedes ver el momento, aquí.

