Desvelado el "pastón" que ha cobrado Isa Pantoja por hablar de Isabel Pantoja en una entrevista

Desde que estalló el enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, el caso Cantora ha vuelto a acaparar todos los medios de comunicación. A raíz de la polémica llamada de la tonadillera para interrumpir la entrevista de su hijo en 'Sábado Deluxe', todo han sido reproches y secretos desvelados, dado que, por fin, se destapó que la cantante había mentido a los herederos de su marido y les había ocultado gran parte de su herencia.

Como consecuencia, estas últimas semanas, todos los miembros de la familia Pantoja-Rivera han acaparado los espacios televisivos: Canales Rivera, Cayetano Rivera,Fran Rivera, Sylvia Pantoja, Anabel Pantoja, Isa Pantoja... Este conflicto les ha ayudado a resurgir y retomar sus personajes mediáticos.

La participación de Isa Pantoja en 'La casa fuerte' la empujó a meterse en la bronca entre su hermano y su madre, a pesar de querer mantenerse al margen. Al ser consciente de los beneficios, nada más salir del reality, la concursante decidió conceder una entrevista en exclusiva a una "revista de confianza" para hablar de Isabel Pantoja y dar su opinión sobre todo lo que está sucediendo.

Así los desveló, este martes, 'El Programa de Ana Rosa'. Asimismo, Alessandro Lecquio aseguró que no iba a hacerlo gratis y que iba a recibir una gran compensacióneconómica por sus declaraciones: "Ha cobrado un pastón, estamos hablando de unos 30.000 euros", reconoció, sin querer desvelar sus fuentes

Ante sus afirmaciones, el resto de colaboradores se mostraron muy sorprendidos a excepción de Beatriz Cortázar, quien tenía claro que su compañero se había quedado corto: "¡Más!", exclamaba.

"Isabel no quiere coger el teléfono a su hija"

"Mañana Isa Pantoja va a dar una exclusiva en una revista, vamos a tener muchas claves y por qué no ha ido a Cantora", adelantó Cortázar. "Me dicen que Isabel no quiere coger el teléfono a su hija porque está molesta por lo que ha dicho Asraf, por lo que Isabel hace saber a las personas que le rodean, que no va a permitir que él hable así de la familia", declaró por su parte Pepe del Real.

Durante su paso por el concurso de Telecinco, el prometido de Isa Pantoja denunció que su pareja tiene "una familia de mierda". Las críticas de Asraf sobre su familia política fueron muy polémicas y provocaron el enfado de la tonadillera, quien no quiere saber nada de él.