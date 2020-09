Isabel Pantoja se indigna con la opinión de Edurne: "Parece que soy la mala"

Los enfrentamientos entre Isabel Pantoja y Edurne por sus diferentes valoraciones se están haciendo ya algo habitual en 'Idol Kids'. La madrileña, considerada la miembro del jurado más estricto, intenta con mucho esfuerzo seleccionar a los mejores, mientras que Pantoja se derrite con los más pequeños y es incapaz de verles sufrir y darles un "no".

Algo similar ha pasado con Mario. El joven se subió al escenario con mucha seguridad y con el apoyo de sus padres adoptivos, los que aseguraron que su voz iba a impresionar al público, ya que canta "desde pequeñito".

Los miembros del jurado se quedaron alucinados con su voz, ya que su gravedad ha hecho de su interpretación algo asombroso. Cuando Mario ha empezado a cantar una canción tan difícil como 'Feeling Good', nadie de los presentes se podía creer que un chico tan joven pudiese entonar unas notas tan graves. Al finalizar su actuación, todos le han aplaudido y le han felicitado.

Sin embargo, Edurne ha puesto una pega respecto a su entonación, lo que ha provocado un enfrentamiento con Pantoja, que no estaba de acuerdo con ella. "Creo que deberías cuidar esos graves. Tengo dudas del voto que te voy a dar y por eso te pido que me improvises algo ahora, a capella", opinó la madrileña. Ante su petición, la tonadillera se mostró muy indignada: "No le pongas en este tesitura, tía. No, no. Ay, que me da mucha pena. Ahora esto le puede poner nervioso", apuntó.

Pero Mario no estaba nervioso y superó la prueba de Edurne, haciendo una improvisación impecable con la que consiguió el aprobado de todo el jurado. No obstante, no fue suficiente para que la cantante le diese el ticket de oro que quería otorgarle Pantoja. "Yo te lo digo con todo mi corazón. Espero que lo entiendas porque parece que yo soy la mala siempre", declaró Edurne.

"Ya has dicho tres veces que lo haces desde el corazón Edurne, y es verdad. Lo hace con todo su corazón para que aprendas más", agregó Pantoja algo alterada. Finalmente, Mario recibió el botón verde de los tres y pasó a la siguiente fase.