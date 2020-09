Isabel Pantoja se rebela contra Edurne en directo: "Vaya noche me estás dando"

Isabel Pantoja ha regresado a la televisión por todo lo alto. La tonadillera ha debutado como jurado en 'Idol Kids', lo que ha convertido el formato en todo un espectáculo, no solo por parte de los pequeños talents, sino también por los momentos que protagoniza el jurado. Esto se debe a que Pantoja se emociona con facilidad y se mentiene firme ante sus decisiones, lo que ha provocado más de un enfrentamiento durante las valoraciones.

Aunque Carlos Jean,Edurne, Jesús Vázquez y el resto del equipo consideran que es un gusto trabajar con ella, ya que es como una más, opinan que la cantante no acaba de adaptarse al rol del concurso.

El primer rifirrafe lo protagonizó junto a Edurne, una de las artistas más queridas y cariñosas del programa. La actriz, tras presenciar una actuación llena de ilusión y un poco desastrosa por el desafino provocado por los nervios de la pequeña, le explicó con mucho tacto que "hay que aprender a gestionar las emociones en las actuaciones y que aunque ha sabido reconducirlo y a pesar de descontrolar, no tirar la toalla, lo cierto es que no había sido suficiente para pasar''.

De esta manera, Edurne pulsó el botón rojo. Fue entonces cuando Pantoja se mostró en desacuerdo con su compañera: "Edurne, vaya noche me estás dando hoy, por mi madre". "Tiene 9 años, mírate tú a esa edad, mirémonos a los 9 años. Vamos acordarnos de cómo éramos con esa edad", agregó. "Te veo siendo siendo una gran artista", replicó llevando la contraria a la valoración de Edurne.

La tensa situación terminó con la niña pasando a la siguiente fase. No obstante, Edurne, sin perder la compostura, no se mostró muy cómoda con la decisión y respuesta de su compañera.

Pero este no fue el único choque de la noche. Todos los conflictos de la entrega estuvieron protagonizados por la tonadillera, ya que se negaba a dar al botón rojo de los artistas más pequeños.

"A veces dudo de que Isabel tenga el botón rojo", dijo Edurne. "Mezcla el criterio con la emoción, lo cual me dice que es muy sensible", comentó Carlos Jean, haciendo referencia al hándicap de Pantoja. Estas quejas se deben a que el comportamiento de la foclórica deja en mal lugar al resto de componentes del jurado, ya que, al ejercer correctamente su papel en el formato, ellos parecen ser "los malos".

'Idol Kids' tuvo que dar un ultimátum a Isabel Pantoja

De la misma manera, según contó Jesús Vázquez en 'Viva la vida', el formato tuvo que dar un toque de atención a la tonadillera, ya que, al comienzo, le costó mucho trabajo ejercer como jurado: "Llegó un momento en el programa que tuvimos que darle un ultimátum. Si no le das al botón rojo, tienes que irte del programa. Isabel es incapaz de decirle que no a un niño, pero llegó un punto en que eso no podía ser".

Sin embargo, también reveló que es un gusto compartir plató con ella: "La verdad que es encantadora, no tiene ni una petición de diva, está con todos los compañeros, todas las horas como una más".