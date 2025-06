Lewandowski explica su salida de la selección polaca: "Cuando estaba acostando a mis hijos"

Sigue toda polémica en Polonia tras la renuncia de Robert Lewandowski a jugar con la selección nacional. El futbolista anunció que no regresará al equipo mientras Michal Probierz siga siendo el seleccionador. Probierz, por su parte, justificó haberle retirado la capitanía al jugador del Barcelona argumentando que fue "por el bien del equipo". Ahora, Lewandowski ha vuelto a hablar en su país, esta vez en una entrevista con Sportowe Fakty.

En primer lugar, el delantero del Barcelona aseguró que tiene "la impresión de que el entrenador cedió a la presión mediática. Incumplió nuestros acuerdos y por eso me sorprende su actitud".

"Recibí una llamada sorpresa del entrenador Michal Probierz con la información de que había decidido retirarme el brazalete. No estaba preparado para ello; estaba acostando a mis hijos. La conversación duró unos minutos. Ni siquiera tuve tiempo de informar a mi familia ni de hablar con nadie sobre lo sucedido, porque momentos después apareció un mensaje en la página web de PZPN. La forma en que me lo comunicaron me sorprendió mucho", continuó diciendo.

Una decisión que le ha dolido mucho al '9' de la selección polaca porque "llevo once años con el brazalete y diecisiete con la selección nacional. Me pareció que estos asuntos deberían manejarse de otra manera. Sobre todo porque falta mucho para la próxima concentración".

"Además, tenemos un partido importante por delante y todo se comunicó por teléfono. Realmente no debería ser así. El entrenador traicionó mi confianza. Sin embargo, quiero recalcar: no es que me sienta ofendido con la selección nacional de repente. A lo largo de los años, siempre le he dado todo al equipo. La selección nacional siempre ha sido lo más importante para mí. Al mismo tiempo, estoy muy dolido por lo sucedido. No se trata ni siquiera de la decisión sobre el brazalete, sino de cómo me lo comunicaron", afirmó.