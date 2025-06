Israel tiene nueva cifra de ventas de material militar tras el boicot de España: la mitad va para el mismo sitio

Mientras el Gobierno español insiste en que mantiene un embargo sobre la venta de armas a Israel desde octubre de 2023, las exportaciones militares israelíes han alcanzado un nuevo máximo histórico en 2024, superando los 14.795 millones de dólares (unos 13.000 millones de euros), según datos oficiales del Ministerio de Defensa israelí.

Este registro supone un 13% más que en 2023 y consolida cuatro años consecutivos de crecimiento en el sector armamentístico del país, tal y como destacó el periodista y experto en internacional Enrique Serbeto en una entrevista en La Linterna de COPE con Ángel Expósito.

El "boicot" español, un gesto sin impacto

El Ejecutivo español, liderado por Pedro Sánchez, suspendió oficialmente las nuevas autorizaciones de exportación de armas letales a Israel tras el inicio de la ofensiva en Gaza en octubre de 2023. Sin embargo, según documentos del Ministerio de Economía, España siguió importando material militar israelí hasta al menos abril de 2025, incluyendo partidas de bombas de mano para el Ejército de Tierra.

Además, un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz reveló que, entre octubre de 2023 y mayo de 2025, España adquirió armamento por valor de 36,7 millones de euros, principalmente en contratos previos o para reparaciones.

"Las fábricas de armamento israelí no dan abasto. Si España no quiere comprar, no están llorando por eso", afirmó Serbeto durante la entrevista, subrayando que la demanda global de tecnología militar israelí —especialmente misiles, sistemas de defensa aérea y equipos de inteligencia— sigue en auge 58. De hecho, el 54% de las exportaciones israelíes en 2024 tuvieron como destino países europeos, mientras que un 12% se dirigió a naciones árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos, socios de los Acuerdos de Abraham.

Los contratos con Israel

El Gobierno español ha defendido que las compras recientes se limitan a material "no letal" o a contratos firmados antes del estallido del conflicto. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que solo se adquirieron "arreglos de piezas aeronáuticas", mientras que el Ministerio de Comercio insistió en que las exportaciones españolas a Israel son para "reexportaciones a terceros países", como Filipinas.

No obstante, la opacidad en los datos ha generado críticas. Organizaciones como Amnistía Internacional han advertido que cualquier suministro de armas a Israel, en un contexto de posibles crímenes de guerra, podría implicar complicidad en violaciones de derechos humanos. Además, existe una discrepancia entre las cifras reportadas por España y las de Israel: mientras Madrid habla de millones en importaciones, Tel Aviv declara cifras cinco veces superiores.

Uno de los casos más controvertidos fue la compra de 15 millones de balas por 6,6 millones de euros a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security en abril de 2025, un contrato firmado en plena escalada en Gaza que desató tensiones en la coalición de gobierno entre el PSOE y Sumar.

Europa, principal cliente de Israel

El récord de ventas israelíes contrasta con las declaraciones de varios gobiernos europeos, que han prometido restricciones al comercio de armas con Israel. Alemania, por ejemplo, redujo drásticamente sus exportaciones militares desde marzo de 2024, tras autorizar envíos por 326,5 millones de euros en 2023. Reino Unido suspendió 30 licencias de exportación, aunque mantuvo activas otras 300, incluyendo componentes para los aviones F-35.

En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, atribuye el éxito comercial a los "logros operativos" en Gaza, Líbano y Yemen: "El mundo reconoce la fuerza de Israel y busca ser su aliado". Los sistemas más demandados fueron misiles y defensa aérea (48% del total), seguidos de tecnología satelital (8%).