Isa Pantoja sufre un ataque de ansiedad en directo tras escuchar las palabras de Jorge Javier

Los Pantoja se han convertido en los protagonistas de todos los espacios de Telecinco como consecuencia del conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Dicha discusión se desencadenó en una entrevista en 'Sábado Deluxe' en la que el DJ confesó todos sus problemas, tanto sentimentales como económicos. Fue la llamada de su madre, pidiéndole que no hablase más, la que prendió la mecha.

Desde entonces, ambos han intercambiado reproches sin parar, entre los que se encuentra Isa Pantoja. Las malas palabras y ataques por la herencia de su padre entre su madre y su hermano, han hecho que Chabelita no se encuentre en un buen momento, dado que parece estar muy afectada con la situación, lo que ha demostrado en la segunda edición de 'La casa fuerte'.

Durante los primeros días de convivencia, la hija de la tonadillera se ha venido abajo en varias ocasiones, aunque cuenta con el apoyo de su prometido, Asraf, Samira y Cristini, a los que ha confesado que está "muy sensible": "Cuando alguien me cuenta de algo de su hermano o su madre, me emociono. Siempre he sido yo la que discutía. Ahora como esa discusión depende de algo externo pienso en que habrá pasado", explicaba.

La convivencia en 'La casa fuerte' comenzó unos días antes de su estreno, este jueves, por lo que Isa Pantoja no se había enterado de la polémica entrevista que su hermano había concedido a Mila Ximénez en 'Lecturas', en la que se sinceró sobre la relación con su madre.

Para comenzar a crear polémicas dentro del reality, Jorge Javier Vázquez le desveló algunas de las duras declaraciones que había dado Rivera: "Mucha gente jamás pensó que pudiera llegar a producirse esta batalla entre su madre y tu hermano. Tu hermano define a tu madre como prepotente, soberbia y dice que por favor no diga de sí misma que es una buena madre porque no lo ha salido. Cataloga a tu madre de mala madre".

El trato con Jorge Javier

Nada más escuchar las palabras del presentador de Telecinco, la concursante se puso muy nerviosa y rompió a llorar. Al ver que le estaba dando un ataque de ansiedad, Asraf se alarmó y fue a tranquilizarla: "Le está dando un ataque de ansiedad", confirmaba su pareja. Mientras tanto, el resto de concursantes intentaron darle espacio y la apoyaron con mensajes de ánimo: "Respira Isa".

Tras tomar aire y beber agua, Pantoja consiguió articular palabra: "De verdad, por favor, yo prefiero no saber nada", pidió intentando recuperar la respiración. "Tranquila, que no te voy a decir absolutamente nada más", le aseguró Vázquez. "No atosiguéis a Isa", pedía el comunicador. "Isa, si tú quieres saber algo más, me lo preguntas ¿Te parece bien? Tienes la posibilidad de permanecer ajena a lo que suceda fuera, si es tu elección", le ofreció. "Si, gracias. Lo prefiero", le contestó ella.