La insólita respuesta de Pablo Fernández en el Programa de Ana Rosa al recordar con quién fue a las elecciones

Esta mañana en 'El Programa de Ana Rosa', el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, se ha enfrentado al secretario general de Podemos en Castilla y León ante sus declaraciones en las que defendía que desde la formación morada no se mentía. "No quiero soportar que un señor de Podemos diga que Podemos no miente", se escucha decir a Cantó indignado.

"Tú te has presentado a unas elecciones. Tú has tenido una compañera que fue condenada por ser cómplice de asesinato. Cuando esto salió y se hizo público, Echenique fue tan miserable como para decir que la persona que había asesinado había violado", continúa el miembro de Ciudadanos, para terminar por recordar que el actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha sido condenado por mentir.

Toni Cantó y Pablo Fernández en 'El Programa de Ana Rosa'

Sin embargo, la sorpresa para todo el plató llega cuando Pablo Fernández, después de haberle recordado que su compañera en Castilla y León fue acusada por ser cómplice de asesinato, se defiende con un escueto: "¿Y qué?". Una respuesta que deja a todos los miembros de la mesa atónitos.

Condenados a 80.000 euros

Recordamos que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Leganés condenó a Enchique y el secretario de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, con indemnizar con 80.000 euros al hermano del joven asesinado en 1990 en el que fue condenada como cómplice la que fuera candidata de la formación morada a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza. Ambos mostraron su apoyo a la candidata argumentando que fue violada, algo que el juzgado ha considerado como una intromisión ilegítima en el honor del asesinado.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. EFE/J.J. Guillén POOLJ.J.Guillen

Volviendo al debate, Toni Cantó ha continuado reprochando al miembro de Podemos: "Vosotros habéis sido condenados al acusar de acoso sexual al abogado que está destapando todas vuestras vergüenzas. No me digas que Podemos no miente", ha criticado para finalizar sentenciando: "Sois lo peor que le ha pasado a la democracia de España".

¿Podemos no miente?



Te presentaste a elecciones con una condenada por cómplice de asesinato.



Acusasteis a su víctima de violación. Os condenaron por ello.



Acusasteis de acoso sexual falsamente al abogado que destapa vuestras vergüenzas.



Sois lo peor que le ha pasado a España. pic.twitter.com/2MmsZbuAcl — Toni Cantó (@Tonicanto1) November 27, 2020

Un vídeo que él mismo ha compartido en el perfil de su red social Twitter, donde ha sintetizado los puntos clave de su intervención en el programa matutino de Telecinco para terminar criticando a la formación liderada de Pablo Iglesias: "Sois lo peor que le ha pasado a España", ha escrito el miembro de Ciudadanos.