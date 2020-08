El inesperado mensaje de despedida de Toñi Moreno tras su nuevo adiós de 'Viva la vida'

La presentadora de Mediaset, Toñi Moreno, se ha despedido este domingo del programa 'Viva la Vida', espacio que ha presentado durante este mes de agosto en sustitución de Enma García que se encontraba de vacaciones. Con esta despedida, Toñi Moreno dice adiós a la televisión durante un tiempo, ya que por ahora no hay ningún proyecto encima de la mesa a corto y medio plazo.

Tras su baja por maternidad, Toñi Moreno regresaba a la televisión para seguir presentando 'Mujeres y Hombres y Viceversa', programa que por culpa del coronavirus tuvo que ser suspendido. Durante las semanas posteriores, Moreno ha estado presente en el plató de 'Supervivientes' y 'La Casa Fuerte' como colaboradora de los debates y las galas de los realities, pero la confirmación de Jesús Vázquezcomo nuevo presentador de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para la próxima temporada hicieron saltar todas las alarmas.

La despedida de Toñi Moreno en 'Viva la Vida'

La presentadora, que se incorporó a la disciplina de Mediaset hace varias temporadas siempre ha ocupado un puesto de primera línea en la cadena privada, pero estos movimientos realizados en los últimos meses han hecho que su futuro profesional sea un poco incierto. Por eso, este domingo, la reconocida presentadora se ha querido despedir, por un tiempo, de la televisión y del programa en el que durante muchos fines de semanas fue la presentadora principal, 'Viva la vida'.

"No quiero ponerme tonta, me lo he pasado muy bien". Con estas palabras Toñi Moreno se ha despedido de la que muchos, incluido ella, consideran su casa. Este domingo ha sido su última tarde en el programa y la presentadora andaluza no ha podido despedirse con más sentimiento: "Este programa me cambió la vida, lo arrancamos y siempre va a ser mi casa, me han encantado trabajar con Raúl Prieto, que somos amigos desde jovencitos y nunca habíamos trabajado juntos. Ha sido un verano maravilloso", ha dicho la presentadora con la voz cogida por la emoción.

Tras estas palabras, la presentadora ha lanzado este mensaje: "En la tele hoy estás, mañana no estás, por eso soy muy partidaria de vivir el momento y para mí este verano ha sido un momentazo", haciendo referencia directa a la incertidumbre que marca su futuro profesional más próximo".

Sobre su compañera Enma García también ha tenido palabras, en esta ocasión de cariño con este mensaje en el que ha desvelado alguno de los miedos que tenía antes de ocupar el puesto de presentadora durante este verano: "Mi mayor miedo era cargarme el tinglado antes de la vuelta de Enma", pero las cosas han salido a la perfección y el programa ha mantenido la esencia que le caracteriza cada fin de semana: "Me siento afortunada de haber estado aquí", ha concluido.

El mensaje de Toñi Moreno a Raúl Prieto

La presentadora también ha querido utilizar sus redes sociales para realizar su despedida, lanzando el siguiente mensaje a su compañero y amigo, Raúl Prieto, desvelando que se trata de una amistad que ya dura varios años: "Amigos desde hace más de veinte años y nunca habíamos trabajado juntos. ¡Qué gustazo ha sido! La vida volverá a juntarnos para hacer algo grande, algún día. Te quiero!" Estas han sido las palabras que Toñi Moreno le ha dedicado en Instagram.

Las palabras se han hecho virales muy rápido en la red social, y ha provocado las reacciones de compañeros como Carlota Corredera, que ha respondido lo siguiente: "Le recuerdo perfectamente hace 15 años diciéndome: 'Tienes que conocer a mi amiga Toñi, porque mi amiga Toñi', y ahí estáis, besos a los dos".

