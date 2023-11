Santiago Mora, el director de la DO Rueda, en La Tarde de COPE

Santiago Mora, el director de la DO Rueda ha mostrado en La Tarde de COPE su satisfacción por lo bien que ha salido todo, en esta octava edición de unos premios que ya están consolidados, "ya es todo un festival de referencia en España".

Porque "al final hablamos de cultura y es una forma de echar una mano a estos realizadores jóvenes y para descubrir nuevos talentos y ayudarles a dar sus primeros pasos", dice con satisfacción a Pilar Cisneros.

El cortometraje "La culpable", de la directora leonesa María Guerra, ha ganado el VIII festival "Rueda con Rueda", que organiza la DO Rueda en colaboración con la Diputación de Valladolid, y que está dotado con un premio de 5.000 euros.



Se trata de un trabajo en clave de humor sobre uno de los oficios más desconocidos en un rodaje, el de "culpable", y que ha sido considerado como “redondo” por el jurado del certamen, que ha destacado, especialmente, la calidad interpretativa de todo el elenco.



El premio al mejor cortometraje rodado en la DO Rueda ha sido para "Macumbo", del cineasta valenciano Christian Femenia, por su “fuerza narrativa y la calidad de sus interpretaciones”, según ha señalado el jurado, y recibe una dotación de 3.000 euros.



Es un corto que habla sobre inmigración con un mensaje en el que predomina lo que nos une frente a lo que nos separa, y que se ha hecho merecedor de ese reconocimiento en el festival vallisoletano.



Por su parte, el premio al mejor cortometraje dirigido por estudiantes, dotado de 2.000 euros, ha ido a parar a "Violeta", de la burgalesa Noa Nicolás. Se trata de una historia de superación y de lucha contra la incertidumbre y el miedo de la que han valorado “la frescura y el potencial de la directora”.



Las menciones al Mejor Actor y Mejor Actriz han ido a parar a la pareja que encarnan los actores cordobeses Franco Castillo y Eva Celma en "Una historia de fuegos artificiales", mientras que la de Mejor Fotografía ha sido para el cubano Raúl Chardí por "No olvido".



Además, el jurado de "Rueda con Rueda" ha decidido conceder una Mención Especial a "Alcornoques", del menorquín Dani Seguí, un corto de animación del que resaltan “su originalidad y excelente ejecución”.



“Todos los cortometrajes premiados demuestran un talento increíble y ponen de manifiesto que el vino de la D.O Rueda, así como nuestras bodegas y viñedos, son una fuente de inspiración para la creación cinematográfica”, ha asegurado el presidente de la denominación, Carlos Yllera.



Además, ha mostrado su orgullo hacia el certamen "porque, con cerca de 500 cortos presentados a lo largo de su historia, 'Rueda con Rueda' sigue siendo el motor de impulso para jóvenes cineastas que, seguro, acumularán muchos éxitos dentro del ámbito audiovisual”, ha añadido.



Todos los premios han sido entregados durante la gala del VIII Festival de Cortometrajes "Rueda con Rueda", celebrada en el Teatro Zorrilla de Valladolid, y presentada por las actrices de "Valquiria Teatro" y el grupo de música "BBHorse".



Al evento asistieron cerca de 300 personas, referentes del mundo de la cultura, la política y la sociedad, así como del ámbito del vino de la DO Rueda, que disfrutaron de un espectáculo original y rompedor y que culminó con la proyección de los tres cortometrajes ganadores.