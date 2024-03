El Rally Islas Canarias, en el WRC 2025 y 2026

Hoy lunes, 11 de marzo de 2024, WRC Promoter, entidad que promueve el WRC, y Todo Sport, firma que organiza el Rally Islas Canarias, han anunciado en rueda de prensa el acuerdo por el que el Rally Islas Canarias formará parte del calendario del Campeonato del Mundo (WRC) en 2025 y 2026. El compromiso queda sujeto a la aprobación final por parte del Consejo Mundial de la FIA.

El AC Hotel Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, ha acogido la firma del acuerdo y la rueda de prensa, entre WRC Promoter, entidad que promueve el Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), y Todo Sport, firma que organiza el Rally Islas Canarias. En esta firma también han actuado el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tres pilares que han sido cruciales para obtener este logro, además de D. Manuel Aviñó como presidente de la Real Federación Española de Automovilismo y D. José Ángel Batista en calidad de presidente de la Federación Canaria de Automovilismo.

Mediante este acuerdo, sujeto a la aprobación final por parte del Consejo Mundial de la FIA, el Rally Islas Canarias asciende al Campeonato del Mundo (WRC) y formará parte de su calendario en las ediciones 2025 y 2026. De este modo, la prueba que se celebra en la isla de Gran Canaria representará a España en este certamen de carácter mundial.

En cifras recientes de repercusión, el Campeonato del Mundo de Rallies es todo un escaparate. Las redes sociales del WRC cuentan con más de 10 millones de seguidores y el acumulado en televisión se acerca a los 800 millones de espectadores. Todo gira alrededor de un certamen que visita hasta cuatro continentes. Según Nielsen Sports, empresa líder en su sector, más de 130 millones de personas alrededor de todo el mundo están interesadas en este certamen, países entre los que se encuentra Argentina, Australia, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y España, entre otros muchos. Con la llegada del WRC, la previsión del impacto económico es de 40 millones de euros.

Esta etapa del WRC coincide con la apuesta por la plataforma Rally.tv. Mediante ella, aficionados de todo el mundo pueden ver todos los tramos en directo con comentarios en diferentes idiomas. A ello se suman los highlights, contenido especial y otro tipo de vídeos.

Cabe resaltar como corresponde que, desde el primer momento, la Real Federación Española de Automovilismo -como Autoridad Deportiva Nacional (ADN)- y su presidente, D. Manuel Aviñó -a su vez vicepresidente de la FIA-, han apoyado firmemente la apuesta del Rally Islas Canarias en su ascenso al Campeonato del Mundo.

Mención especial a Marina Duñach, que en calidad de directora del FIA WRC y el FIA ERC ha respaldado este ascenso del Rally Islas Canarias hacia el Campeonato del Mundo.

Declaraciones de Jona Siebel, director general de WRC Promoter “Desde que añadimos el Campeonato de Europa a nuestra cartera de campeonatos nos han quedado pocas dudas sobre las capacidades del equipo de gestión del Rally Islas Canarias para celebrar esta prueba en el calendario del WRC”, expresó. “Estamos entusiasmados de tener a España de vuelta en el calendario del WRC. Nos anima ver que nuestra estrategia, claramente definida para que los eventos del ERC tengan una oportunidad en el WRC, se haga realidad a medida que el Rally Islas Canarias sucede a Letonia y Polonia en 2024”.

Declaraciones de Germán Morales, responsable máximo de Todo Sport Llevar el Rally Islas Canarias al WRC ha sido el reconocimiento al trabajo de muchos años.

Era un objetivo anhelado por varias generaciones, y ahora, junto a WRC Promoter, se ha puesto al alcance de la mano. La firma de este acuerdo por dos temporadas, 2025 y 2026, hará que coincidida con el 50 aniversario de la prueba, un hito que espero se valore y se disfrute a partes iguales. De este modo, Canarias vuelve a contar con una ventana al exterior, con unas cifras de audiencia espectaculares que van más allá de lo que hemos podido imaginar hasta la fecha. Agradezco el apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, quienes han entendido la importancia de este salto al Campeonato del Mundo. No quiero olvidarme de todos los ayuntamientos y empresas privadas que han apoyado esta iniciativa. Al mismo nivel, quiero subrayar el trabajo de la Real Federación Española de Automovilismo, que como ADN ha estado a nuestro lado desde el primer minuto.

Declaraciones de José Alba, director general del Grupo Turístico Lopesan Para Lopesan, esto es una oportunidad de seguir continuando nuestra colaboración estrecha con el deporte en Canarias, y muy especialmente con el automovilismo, que para nosotros ha sido un colaborador esencial en los últimos más de veinte años que llevamos colaborando con la prueba. La vinculación profesional, y hasta personal, de la compañía con el rally es muy estrecha, y para nosotros es un privilegio formar parte de este hito para Canarias y para Gran Canaria. Nuestra vinculación con el rally ha sido estratégica, nos parece que es marca Canarias, marca Gran Canaria y ahora se convierte en marca España. Por tanto, creemos que será un gran foco de comunicación, de atracción y de promoción de la isla de Gran Canaria, y de Canarias en general, en los mercados más importantes de atracción en la Europa del norte y en la Europa continental. Continuaremos patrocinando, apoyando y seguiremos siendo amigos de la casa.

Declaraciones de Juan Jesús Dionis, director de Carga de Fred Olsen Express Enhorabuena Todo Sport, es la quinta temporada con la línea de Huelva y llevamos de la mano desde el primer momento. A mí me gustaría continuar con el WRC, por supuesto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde que llegué a esta rueda de prensa, lo único que he hecho es dar la enhorabuena a todos. No me imaginaba esto. Gracias, y esperamos transportar los vehículos los próximos dos años.

Declaraciones de Oliver Alonso, presidente y CEO de Domingo Alonso Goup Es un honor, desde Domingo Alonso Group y desde Hyundai Canarias, poder patrocinar este rally. Llevamos más de 60 años, aparte de vendiendo coches, también haciendo automovilismo, y teníamos que estar en una prueba tan importante. Queremos que el WRC siga muchísimos años, como aficionado que soy. Muchas gracias a Germán, Karen y a todo su equipo por todo el trabajo que realizan, porque esto no es fácil. Ha sido mucho esfuerzo, sacrificio y riesgo, porque los emprendedores tomamos riesgos.

Declaraciones de Javier Peña, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas Para mí es un honor dar la bienvenida al Rally Islas Canarias como jefe de la Comandancia de Las Palmas, un lugar que, sin duda, dará cita a los competidores de mayor prestigio en todas las competiciones automovilísticas a nivel mundial. Cabe destacar que el éxito de este rally, por los antecedentes que he podido ver desde mi llegada, se ha consolidado año tras año con la coordinación institucional de todos los organismos que han hecho posible que este evento se desarrolle con seguridad. Si el próximo año nos toca hacerlo a nivel mundial, pues la Guardia Civil se implicará, como no podía ser de otra manera. Un año más volveremos a estar presentes en el desarrollo de la competición con unidades de seguridad ciudadana para garantizar el orden público y con unidades de la agrupación de tráfico para garantizar la seguridad vial. Es cierto que esto supone un esfuerzo importante en recursos y medios, pero que, como no puede ser de otra manera, se pondrán a disposición del organizador para que el rally discurra sin incidentes. No me queda nada más que felicitar a la organización por el éxito, ya veo que es un hito importante. Espero que pueda consolidarse como un elemento fundamental para el desarrollo de la isla y del turismo.

Declaraciones de Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria Hoy es un momento importante, este anuncio que acabamos de realizar en el que a partir de 2025 y en 2026 el WRC va a tener una cita importante aquí en Canarias, en Gran Canaria y en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad de la que soy alcaldesa. Desde el punto de vista deportivo, entenderán los aficionados que es un hito muy importante. Yo voy a decir claramente que tenemos la mejor afición del mundo y, por tanto, desde el punto de vista deportivo contar aquí con los mejores corredores a nivel mundial va a ser un atractivo muy, muy importante. En segundo lugar, desde el punto de vista institucional, cada vez que las administraciones públicas vamos de la mano, llegamos más lejos, pero también esa colaboración público-privada que me parece fundamental para abordar un evento de estas características, que significa uno de los eventos más importantes a nivel deportivo del mundo y que, por tanto, requiere de una gran logística, una gran organización, que los patrocinadores y los promotores también han tenido y que van a tener el acierto de contar con el apoyo institucional y de los promotores privados que sean posibles. Pero también desde el punto de vista para Canarias, Gran Canaria y Las Palmas de Gran Canaria, de situarnos en el epicentro a nivel internacional. Van a poder constatar que tienen la mejor ciudad para disfrutar de una fantástica salida, con unas infraestructuras hoteleras, de restauración y de servicios públicos y al alcance de lo que requiere esta prueba y sobre todo también desde el punto de vista de Gran Canaria de isla y como comunidad autónoma. Estamos encantados, estoy encantada, de que el WRC en 2025 y 2026 esté aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria y en Canarias. Por tanto, solo nos queda seguir trabajando con toda la intensidad y con todo el apoyo. Lo van a tener del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como siempre, y ahora incrementado para dar cabida a esta gran prueba a nivel internacional.

Manuel Aviñó, presidente de la RFEdA y vicepresidente de la FIA Se pueden imaginar que para alguien que todavía es piloto, anunciar algo como que el WRC regresa a España y además a las Islas supone que estamos ante un gran día.

Cuando Germán hace unas semanas me llamó por teléfono y me dijo ‘Manuel, se confirma que es el día 11’, la verdad no pude contener mi satisfacción y orgullo, mi tremenda ilusión por recuperar algo que España nunca debió perder y, además, a una tierra como es Canarias, como es la afición canaria, donde se vive con esta intensa pasión. Aunque todo lo que estamos anunciando hoy está sujeto a la aprobación del Consejo Mundial de la FIA y que evidentemente no va a suponer ningún problema, créanme que el automovilismo español está de enhorabuena. Los rallyes en canarias están considerados como el deporte rey, casi por encima del fútbol. Por tanto, pueden estar seguros de que cientos de miles de personas, incluidas yo mismo, se los vamos a agradecer. Y no solo por el impacto económico, por el impacto mediático, de difusión que vamos a generar, también por la satisfacción de recuperar una prueba del WRC, de que nuestro Europeo del ERC en Canarias siga creciendo, y también va a suponer una satisfacción para toda la afición canaria y española. Vivimos uno de los mejores y más dulces momentos en el panorama de rallies en nuestro país y este anuncio del WRC de vuelta España y además aquí en las Islas va a situar a nuestro país y a nuestras Islas como un referente mundial, no tengan ninguna duda. Y lo digo muy convencido porque tenemos la mejor afición, se ha hablado mucho de ello, tenemos la mejor climatología, los mejores paisajes, la mejor gastronomía, los mejores tramos, y les garantizo, también, la mejor organización. El Rally Islas Canarias, puntuable en la actualidad para el ERC, también para el S-CER y para el regional canario, ha sido en numerosas ocasiones galardonado y reconocido como la mejor escudería organizadora a nivel nacional, y es, incluso a día de hoy, una de las organizaciones en las que por supuesto todo el mundo a nivel nacional, todos los organizadores a nivel nacional, se fijan, y también por supuesto fuera de nuestras fronteras. Germán es una de las personas con mayor capacidad de trabajo, experiencia e ilusión de las que créanme conozco en esto de los rallyes. En labores de organización les puedo asegurar que es una persona con sobrada valía, con sobrada experiencia y que estamos en las mejores manos para un reto como esto. No me quiero olvidar de Karen, la sufridora en la sombra y que desde ahí se encarga de que estos sueños se hagan realidad. Tampoco me quiero olvidar de todos y cada uno de los componentes y los oficiales que forman el Club Deportivo Todo Sport. Como no puede ser de otra manera, mi agradecimiento a instituciones y al Gobierno de España, que les confirmo desde aquí que mediante el Consejo Superior de Deportes también participará en este proyecto, a los patrocinadores privados, voluntarios, oficiales…

A la FCA, con quien la relación es buenísima. Este anuncio es el mejor regalo que pueden tener las islas, la organización, nuestro país. Agradecer a todos los que lo han hecho posible.

Declaraciones de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria: "Hoy es un día histórico para el deporte en Canarias y para la isla de Gran Canaria. El empeño de Germán y la conjunción de esfuerzos entre las administraciones públicas y las empresas privadas que nos acompañan, hacen posible que hoy estemos anunciando que Gran Canaria sea la sede de la prueba automovilística de rallies más importante del mundo. Los rallies están profundamente arraigados en nuestras islas. Contamos con una afición entregada, conocedora de los entresijos de este deporte, que, con el fútbol, es de los más seguidos en nuestras islas. Hoy estamos premiando esta fidelidad con un logro de singular trascendencia para nuestra isla, para el deporte automovilístico, pera el deporte en general, premiando la constancia de miles de personas que han llevado el ecosistema de los rallies hasta aquí y trasladando al mundo las capacidades de una Isla para afrontar un reto extraordinario como este. Los rallies son unos de los deportes más seguidos en el mundo. Este rallie mundial que hoy presentamos es una de las pruebas deportivas más seguidas del planeta. No se nos esconde que esto supone una extraordinaria proyección para nuestra isla y sus valores para todos los continentes. Millones de personas van a seguir por los medios de comunicación y por las redes sociales la variedad de paisajes que ofrece Gran Canaria y sus trazados sorprendentes. Van a conocer la capacidad de esta isla y su gente para albergar en un territorio aislado y en medio del Atlántico los eventos deportivos o culturales de mayor envergadura. Contamos con elementos que refuerzan nuestra capacidad para acoger un evento de estas características: un potente sistema hospitalario, los mejores indicadores de seguridad pública, un clima extraordinario y todo esto desde luego nos lleva a reafirmarnos en la necesidad de, a ser posible, eventos de estas características se repitan y se reafirmen en nuestra Isla, porque suponen proyección portentosa de la marca turística de Gran Canaria. En centro Europa, en los países nórdicos se sigue el deporte este deporte de una manera muy directa. Esos son los principales mercados emisores turísticos de Gran Canaria. Nuestra conexión con 25 países y 170 aeropuertos hará muy fácil que los aficionados se acerquen a nuestra isla y aprovechen una de las pruebas más importantes del mundo para disfrutar de nuestro sol, de nuestra playa y de todos los valores del rally más importante. Nuestro puerto, el más importante del Atlántico Medio, que mueve más de 30M de toneladas, también hará más fácil la llegada de estos vehículos desde cualquier lado del continente. Y eso va a ser bueno para nuestros hoteles, contamos con más de 150.000 plazas, para nuestra restauración, para el sector del transporte, para las pequeñas y medianas empresas locales que van a prestar servicios adicionales a la organización. Por lo tanto, el retorno e impacto económico, el esfuerzo que vamos a hacer las administraciones va a ser muy importante y compensará con creces esa colaboración con el rally. Esto abre nuevas dimensiones para proyectar la marca Gran Canaria ligada al deporte, al buen clima, a los paisajes del mar, a los de montaña… y algo muy importante, la buena acogida y la calidad de nuestra gente. El cabildo ha sido siempre uno de los principales valedores de esta prueba y lo seguirá siendo siempre.

Declaraciones de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Soy un firme defensor de la colaboración público-privada. Creo que si hacemos las cosas entre todos salen mejor. En este caso, contar con unos patrocinadores privados que apuestan por un evento que efectivamente va a ser importante para la promoción de la marca de Canarias, de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, va a generar mucha economía en torno a todo lo que va a mover esta prueba del Mundial. Las administraciones públicas tenemos que estar siempre ahí, y tenemos que estar independientemente de los colores. La longevidad de este rally evidencia que han pasado muchas personas por las diferentes instituciones y como bien decía Germán, los cambios, si las cosas son buenas no significa que se vayan a quedar atrás. Este es un ejemplo claro de éxito, de hacer las cosas y que ojalá, con los tiempos que nos está tocando vivir, cunda para mayor ejemplo en otras facetas de la vida pública.

Más sobre el WRC

El WRC comenzó a disputarse en la temporada 1973, por lo que ya cuenta con más de 50 años de historia. En 1991 llegó a España, concretamente a Cataluña, escenario que acogió un buen número de ediciones hasta hace escasas temporadas. Sebastien Loeb es su piloto con más campeonatos, un total de nueve, mientras que Carlos Sainz es el único español que se ha proclamado campeón del mundo (1990 y 1992). Desde la temporada 2022, el WRC cuenta en su primera división con los vehículos denominados Rally1, los cuales albergan tecnología híbrida. El último campeón del mundo ha sido el joven finlandés Kalle Rovanperä al volante de un Toyota Yaris.

Más sobre el Rally Islas Canarias La prueba comenzó a disputarse en 1977 bajo el nombre de Rally El Corte Inglés, el cual utilizó hasta 2001. Después de un breve intervalo de tiempo (2002 a 2008) en el que se denominó Rally de Canarias, su nombre -desde 2009- es Rally Islas Canarias. Desde comienzos de los años 80 ha estado vinculado al Campeonato de Europa, hasta el punto de convertirse en uno de sus rallies más icónicos tras más de 40 años. En 1995 alcanzó el coeficiente 20 dentro del FIA ERC, siendo una prueba fija en este certamen desde 2016.

Su piloto más destacado ha sido Carlos Sainz, con cinco triunfos consecutivos entre 1985 y 1989, seguido por Jesús Puras y Alexey Lukyanuk, con cuatro victorias cada uno. El francés Yoann Bonato, a los mandos de un Citroën C3 Rally2, ha sido el último ganador de la prueba canaria.